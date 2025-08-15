"สนธิญา" จี้ "ดีเอสไอ" สอบปมสายลึกลับโทร. ซื้อโหวต ร่างงบ 69 - พ.ร.บ.คาสิโน หัวละ 10 ล้าน

MGR Online - “สนธิญา สวัสดี” ยื่นเรื่องขอดีเอสไอ สอบ สส.ขอนแก่น พรรคประชาชน กรณีโทรศัพท์ปริศนา พร้อมจ่ายรายละ 10 ล้านบาท แลกยกมือผ่านร่างงบ 69 - พ.ร.บ.คาสิโน
วันนี้ (15 ส.ค.) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เดินทางยื่นหนังสือถึง พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคประชาชน (ปชน.) จำนวน 3 ราย ได้แก่ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) และ 2 สส.จังหวัดขอนแก่น พรรคประชาชน คือ นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง และ นายวีรนันท์ อวดศรี อ้างว่ามีการโทรศัพท์ของสายปริศนาขอซื้อคะแนนเสียงให้ยกมือสนับสนุนผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร หรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) จำนวน รายละ 10 ล้านบาท
โดยอ้างว่าเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง ทำให้สถาบันนิติบัญญัติที่เป็นสถาบันหลักเสียหายและถูกดูหมิ่นดูแคลน เพื่อความกระจ่างชัด จึงอาศัยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 มาตรา 41 (1)(2) ร้องขอให้ดีเอสไอตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอให้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามายัง สส. ทั้ง 2 ราย ว่าปลายสายเป็นใครตัวแทนพรรคการเมืองใด เพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด โดยมี พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนรับเรื่อง
นายสนธิญา เปิดเผยว่า ตนมองว่าลักษณะเช่นนี้เป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทำลายสถาบันนิติบัญญัติ จึงขอให้ดีเอสไอช่วยใช้เครื่องมือตรวจสอบและวิเคราะห์ วินิจฉัยข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรม รวมถึง ขอให้ทางดีเอสไอเชิญทั้ง 3 สส. พรรคประชาชน มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และตรวจสอบเรื่องเบอร์โทรศัพท์เป็นใคร โทรมาจากพื้นที่ใด เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดหรือไม่
"อีกทั้ง ได้ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดพรรคประชาชนที่ได้รับการเสนอเรื่องเงินแบบนี้ถึงไม่ยอมไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อตรวจสอบ เพราะนัยยะหนึ่ง สส. ก็คือข้าราชการการเมือง และเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ควรทำให้กระจ่างและเป็นธรรมถูกต้อง เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการไปพาดพิงพรรคการเมืองใดให้เสียหายหรือไม่ หรือจะเป็นการอุปโลกน์สร้างเรื่องขึ้นมาหรือไม่ เพราะเราไม่เห็นตัวละครตัวนั้นจริงๆ"
นายสนธิญา เผยว่า หากมีการตรวจสอบแล้วพบความจริงว่า มันไม่มีข้อเท็จจริงเรื่องนี้เลย ก็จะส่อเข้าข่ายมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพราะเป็นการนำเอาข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพ์ และก็หมายรวมถึงกรณีเรื่องเงิน หากมีการเสนอจ่ายจริง มีตัวเงินจริงๆ ก็จะเข้าข่ายกฎหมายฟอกเงินหรือไม่ ตามความผิดมูลฐาน แต่เบื้องต้น ดีเอสไอจะต้องมีการตั้งเรื่องสืบสวนก่อนว่าใครคือเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ที่มีการโทรฯ เสนอเงิน 10 ล้านบาทแลกซื้อเสียงสนับสนุน
นายสนธิญา เผยอีกว่า สส. ถือเป็นข้าราชการการเมือง เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ดูแลกฎหมาย ถ้ามีการโทรมาพูดคุยเสนอเงินแลกซื้อเสียงแบบนี้ เป็นการประพฤติมิชอบหรือไม่ และถ้ามีการรับเงินเกิดขึ้น ก็จะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ได้ อย่างไรก็ดี ตนวิเคราะห์เรื่องนี้ว่า หากคนที่โทรมาเป็นคนของรัฐบาลเพื่อเสนอเงินให้โหวต ร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ตนมองว่าไม่สมเหตุสมผล เพราะเรื่อง พ.ร.บ.เอนเตอร์เทนเมนต์ฯ รัฐบาลก็มีการตีตกไปแล้ว ตอนนี้ก็เหลือเพียงให้ผ่านวาระ 3 ของ พ.ร.บ.งบประมาณ 2569 ซึ่งมันก็ต้องไปตัด-ลด-เเก้ไข ในชั้นวุฒิสภาอยู่ดี อีกทั้ง สส.ในสภา ก็ไม่มีใครอยากคว่ำร่างงบ เพราะต้องใช้เงินในการบริหารประเทศ ตนจึงคิดว่าแค่เรื่องโหวตรับ พ.ร.บ.งบประมาณ 2569 คงไม่ต้องถึงขั้นที่ฝ่ายรัฐบาลจะใช้เงินถึง 10 ล้านบาทเพื่อแลกเสียงสนับสนุนขนาดนั้น