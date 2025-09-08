"พิงค์แพนเตอร์ -วินัย" แจงปมเส้นเงินพันวัดพระบาทน้ำพุ-รับเสียใจถูก"ทิดจอร์จ"ใส่ร้าย

วง "พิงค์แพนเตอร์-วินัย ดิอิมพอสซิเบิล"หอบหลักฐานเข้าพบตำรวจกองปราบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ปมรับจ้างแสดงคอนเสิร์ต ยันรับเงินผ่านคนกลาง รับเสียใจถูก"ทิดอลงกต"ใส่ร้ายหาสูบเงินวัด
วันนี้ (8 ก.ย.) ที่ กองปราบปราม เมื่อเวลา 12.30 น. นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ หนึ่งในสมาชิกวง "ดิอิมพอสซิเบิล" เดินทางเข้าพบ พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ประสานเพื่อเชิญมาชี้แจงถึงกรณีที่มีการจ้างแสดงดนตรีจากอดีตพระอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ
นายวินัย เปิดเผยว่า ตนเคยเข้ารับงานแสดงที่วัดพระบาทน้ำพุเมื่อ 8-9 ปีที่แล้ว ประมาณ 3 ครั้ง โดยรับค่าจ้างต่อครั้งครั้งละประมาณ 30,000 บาท แต่ขึ้นอยู่กับทางผู้ว่าจ้างจะให้ ไม่ได้เป็นการตกลงราคา ซึ่งบางครั้งก็มีการไปแสดงเพื่อการกุศลด้วย โดยผู้ที่โอนจ่ายค่าจ้างให้ตนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของวัด ไม่ได้เป็นการรับเงินจากอดีตพระอลงกตโดยตรง และไม่ทราบว่าเป็นเงินที่มาจากบัญชีไหน
"การมาของในวันนี้ก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ และยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการยักยอกหรือทุจริตเงินบริจาคของวัด ไม่เคยยืมเงินอดีตพระอลงกต และไม่ได้ถือครองทรัพย์สินแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ผมเป็นเพียงศิลปินที่ถูกว่าจ้างจากวัดพระบาทน้ำพุเท่านั้น และพร้อมชี้แจงและตอบประเด็นที่ตำรวจสงสัย แต่หากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการให้นำหลักฐานมาชี้แจง อย่างเช่น เส้นทางการเงิน ก็พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ เพราะมีหลักฐานปรากฏชัดอยู่แล้ว"นายวินัย กล่าว
ต่อมาเวลา 13.00 น. วันเดียวกัน นายวิชัย ปุญญะยันต์ หัวหน้าวงออร์เคสตราพิงค์แพนเตอร์ พร้อมด้วย นางสุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ ก็ได้เดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อเข้าให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่นเดียวกัน
โดย นายวิชัย ยอมรับว่า ได้รับค่าจ้างในการจัดการแสดงดนตรีครั้งละประมาณ 400,000 บาทจริง ซึ่งเป็นการจัดคอนเสิร์ตการกุศลที่ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าบัตรชมการแสดง และได้มีการเชิญนักร้องศิลปินหลายท่านไปร่วมแสดงบนเวทีด้วย ซึ่งเท่าที่จำได้มีการจัดการแสดงที่รับการว่าจ้างจากวัดพระบาทน้ำพุประมาณ 7 ครั้ง
นายวิชัย กล่าวต่อว่าสำหรับเงินจำนวน 400,000 บาทนั้น จะได้รับการโอนจากคนกลางที่ได้รับการติดต่อจากทางวัด และจะมีการตกลงราคากันล่วงหน้าอยู่แล้ว โดยที่ตนไม่ได้พบกับอดีตพระอลงกตเป็นการส่วนตัว ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปแบ่งจ่ายให้กับสมาชิกในวงตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นบาท และจะมีการแบ่งเงินบางส่วนบริจาคเพื่อการกุศลให้กับทางวัดด้วยประมาณครั้งละ 100,000 บาท
นายวิชัย กล่าวอีกในวันนี้ได้นำหลักฐานเป็นสเตทเมนต์การรับเงิน การโอนเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตนและสมาชิกของวงไม่ได้มีการ "สูบเงิน" ของวัดตามที่ถูกอดีตพระอลงกตกล่าวอ้างแต่อย่างใด และการมาให้ข้อมูลในครั้งนี้ตนตั้งใจมาให้ข้อมูลด้วยตัวเอง อีกทั้ง ได้มีการประสานคนกลางที่เป็นคนโอนเงินให้มาร่วมให้ข้อมูลด้วยในวันนี้เช่นกัน
" หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าตนเป็นคน สูบเงินวัดนั้น ตนก็รู้สึกไม่สบายใจ และเสียใจเป็นอย่างมาก ที่ถูกอดีตพระอลงกตกล่าวหาเช่นนั้น จึงได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าว"นายวิชัย กล่าว