"อี้ แทนคุณ" พานางงามแจ้งจับกองประกวดระดับจังหวัด โกงเงินรางวัล-สิทธิประโยชน์ 10 ล้าน

"อี้ แทนคุณ" พาผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 3 จังหวัด เข้าแจ้งความกองปราบเอาผิดกองประกวดระดับจังหวัด โกงเงินรางวัลและสิทธิประโยชน์ เสียหายกว่า 10 ล้านบาท
วันนี้ (1 ก.ย. ) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายแทนคุณ จิตต์อิสระ หรือ อี้ แทนคุณ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พร้อมด้วย นายเก่ง สุเชษฐ์ ผู้ช่วยประธานฯ พาผู้เข้าประกวดและผู้ได้รับรางวัลจากเวที Miss Universe Thailand (MUT) ระดับจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ แพร่, อุทัยธานี และบุรีรัมย์ รวม 5 คน เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก. 2 บก.ป. เพื่อร้องขอความเป็นธรรม โดยอ้างว่า ถูกกองประกวดระดับจังหวัดฉ้อโกงเงินรางวัลและสิทธิประโยชน์ตามสัญญา มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 10 ล้านบาท
น.ส.ปลายฟ้า ไขทุมมา ผู้ชนะเลิศ MUT อุทัยธานี หนึ่งในผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมายังไม่ได้รับเงินรางวัลจากกองประกวดตามที่ระบุในสัญญา แถมยังไม่มีการส่งมอบสัญญาคู่ฉบับ โดยอ้างว่าลืม นอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บเงินค่าสปอนเซอร์และค่ามงกุฎจากผู้เข้าประกวดเอง อีกทั้งยังมีการนำบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ามาแทรกแซงการประกวด โดยอ้างว่าจะผลักดันให้เข้าสู่วงการบันเทิงแต่สุดท้ายก็ไม่มีงานใด ๆ เกิดขึ้นจริง รวมถึงยังมีการอ้างชื่อ "นายตำรวจ" ข่มขู่ผู้เข้าประกวดอีกด้วย
ขณะที่อดีตผู้ประกวดรายหนึ่ง เปิดเผยว่า นอกจากจะไม่ได้รับเงินรางวัลตามที่ตกลงกันไว้แล้ว ยังถูกบิดพลิ้วเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การศัลยกรรมความงามที่ประเทศเกาหลี นอกจากนี้ยังมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง โดยถูกกลุ่มผู้จัดการประกวดซึ่งเป็นกลุ่มหลากหลายทางเพศเรียกเข้าห้องดำเพื่ออัดคลิปวิดีโอที่มีลักษณะละเมิดความเป็นส่วนตัว มีการตั้งคำถามชี้นำและบันทึกคลิปที่ไม่เหมาะสม เพื่อแลกกับการยกเลิกข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หรือเพื่อบังคับให้ทำตามที่ต้องการ ทำให้ผู้เข้าประกวดรู้สึกหวาดกลัว
ขณะที่นายแทนคุณ กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหลายข้อหา ได้แก่ ความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, ความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กรณีโฆษณาเกินจริงหรือเป็นเท็จ, ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 จากพฤติกรรมการข่มขู่เพื่อให้ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม รวมถึงความผิดเกี่ยวกับเอกสาร กรณีไม่ส่งมอบสัญญาคู่ฉบับให้กับผู้เข้าประกวด
นายแทนคุณ กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกองประกวด Miss Universe Thailand ส่วนกลางและไม่ได้มีการแจ้งความกองประกวดส่วนกลางแต่อย่างใด แต่เป็นการดำเนินคดีกับกองประกวดระดับจังหวัดที่ฉ้อโกงผู้เข้าประกวด
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความและสอบปากคำผู้เสียหายทั้ง 5 ราย เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ทางกองประกวด Miss Universe Thailand (MUT) ได้ประกาศยกเลิกสัญญาการจัดการประกวด Miss Universe แพร่, อุทัยธานี และบุรีรัมย์ 2025 กับบริษัท เอเชีย มีเดียส์ จำกัด ผู้จัดการประกวดใน 3 จังหวัดดังกล่าวแล้ว เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้