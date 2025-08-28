xs
Dr. Kaimook Clinic ชี้เทรนด์ศัลยกรรมมาแรง! “สมดุล ละมุนตา” เน้นความแลดูเป็นธรรมชาติ น้อยแต่มาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ศัลยกรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องความสวยงามเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิต ในสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่การทำศัลยกรรมถูกมองว่าเป็น “การลงทุนให้กับตัวเอง” ช่วยสร้างความมั่นใจและคุณค่าในตนเอง ปัจจุบันผู้คนในยุคนี้กล้าและเปิดกว้างที่จะทำศัลยกรรมมากขึ้น หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถช่วยให้ฟื้นตัวได้รวดเร็ว ซึ่งการศัลยกรรมที่ยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย ได้แก่ การเสริมหน้าอก การปรับรูปหน้า และการตกแต่งจมูก


แพทย์หญิง ณัฏฐณิชาภัทร ชาญทัฬหพงศ์ หรือ “คุณหมอไข่มุก” เลขที่ใบอนุญาต ว.62863 Co-Founder และแพทย์ผู้ให้บริการศัลยกรรมและการยกกระชับหน้าอก Dr. Kaimook Clinic เผยว่า แนวโน้มการทำศัลยกรรมความงามมีการเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมของแต่ละยุคสมัย ทว่าในปัจจุบัน แม้จะมีความหลากหลายของคนต่างเจเนอเรชัน แต่กลับมีทัศนคติที่คล้ายกัน คือการให้ความสำคัญกับ “การแลดูเป็นธรรมชาติ – น้อยแต่มาก” ซึ่งสะท้อนความต้องการของคนส่วนใหญ่ที่มุ่งสู่ความงามที่ละมุนตาและสมดุล มากกว่าความโดดเด่นที่เกินพอดี

“การเสริมหน้าอก จมูก และการยกกระชับใบหน้า บนมาตรฐานความงามร่วมสมัย จึงไม่ใช่เรื่องของ “ความใหญ่” หรือ “ความชัดเจน” เพียงอย่างเดียว แต่คือการมุ่งเน้นการเสริมให้เข้ากับสรีระและร่างกายแต่ละคน ความสมดุล และการสร้างความมั่นใจที่ยั่งยืนในตัวเอง” Dr. Kaimook Clinic เข้าใจดีว่าความงามไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของความมั่นใจและไลฟ์สไตล์ จึงให้บริการภายใต้แนวคิด “ความงามที่ออกแบบเพื่อคุณ” กลายเป็นเอกลักษณ์ของคลินิกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง สามารถสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่เหมาะสม ดูเป็นธรรมชาติ และกลมกลืนกับไลฟ์สไตล์ของผู้รับบริการได้อย่างลงตัว


Dr. Kaimook Clinic ผสมผสานศิลปะด้านความงามเข้ากับศาสตร์การแพทย์ โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการผ่าตัดและหัตถการ เพื่อมอบบริการที่ครอบคลุมทั้งงานศัลยกรรมหน้าอก จมูก และการยกกระชับใบหน้า รวมทั้งการดูแล After Care Service โดยแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด Dr. Kaimook Clinic ตั้งอยู่บริเวณถนนพระราม 9 ซอย 58 สวนหลวง กรุงเทพฯ สนใจสามารถติดต่อผ่าน Facebook: DR. Kaimook Clinic ศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามและผิวพรรณ หรือ TikTok: @drkaimookclinic หรือ Line Official: @drkaimookclinic



Dr. Kaimook Clinic ชี้เทรนด์ศัลยกรรมมาแรง! “สมดุล ละมุนตา” เน้นความแลดูเป็นธรรมชาติ น้อยแต่มาก
