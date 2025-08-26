ป.ยึดเงินสดบ้าน"หมอบี"กว่า 3 ล้าน เจ้าตัวอ้างคนขอให้ติดต่อดวงวิญญานมอบให้

กองปราบยึดเงินสดบ้าน "หมอบี" กว่า 3 ล้านบาท เจ้าตัวอ้างเป็นเงินผู้ศรัทธาที่มาขอให้สื่อสารกับดวงวิญญานคนรัก มอบให้ โดยไม่เคยเรียกร้องอะไร
วันนี้ (26 ส.ค.) ที่ กองปราบปราม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีจับกุมนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี "ทูตสื่อวิญญาณ" ผู้ต้องหาคดีสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงิน ว่า จากการตรวจค้นบ้านพักของหมอบีที่ย่านประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร เจ้าหน้าที่พบเงินสด มีทั้งที่ใส่ซองเอาไว้ และวางเอาภายในบ้านรวมทั้งหมดกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวทางหมอบี อ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาจากผู้เข้ามาขอคำปรึกษาปัญหา ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้อง หรือลูกหลานที่ล่วงลับไปแล้ว
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับเงินที่ตรวจพบในบ้านของตนเองนั้น หมอบีระบุว่าเป็นเงินจากผู้นำมามอบให้ในระยะเวลาแค่ 3 วันเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นของผู้ที่ศรัทธาในตัวเอง ซึ่งเคยเขียนจดหมายมาขอคำปรึกษาถึงญาติ หรือลูกหลานที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่คนเหล่านี้ยังมีความห่วงใย เกรงว่าผู้ล่วงลับอาจจะได้รับความลำบาก จึงเข้ามาขอคำปรึกษากับตนเอง เพราะเชื่อว่าตนมีความสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้
หมอบีให้การต่อว่า ภายหลังเมื่อผู้ที่มาขอคำปรึกษากับตน ได้เข้ามาพูดคุยกับตนแล้ว ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำบางอย่าง ประกอบกับตนมีอะไรบางอย่างที่พอจะสื่อสารกับโลกวิญญาณได้ จนทำให้ผู้มาขอคำปรึกษาเกิดความสบายใจ หลังจากนั้นเขาก็นำเงินมามอบให้ มีทั้งมากบ้างน้อยบ้าง แต่ตนไม่เคยไปเรียกร้องอะไร เพราะเขานำมามอบให้เอง ส่วนเรื่องการสื่อสารกับดวงวิญญาณนั้นทางเจ้าตัวไม่ยอมตอบว่ามีความสามารถพิเศษแบบนี้ได้อย่างไร
ส่วนกรณีการร่วมทำบุญกับหลวงพ่ออลงกตนั้น ทางหมอบีระบุว่า เป็นเพราะความศรัทธาที่มีมานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยส่วนตัวแล้วตนมองว่าหลวงพ่อนั้นเป็นคนดี จึงหาเงินบริจาคให้กับโครงการต่าง ๆ ของหลวงพ่อ ซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ตนถวายให้กับหลวงพ่อไปจนหมดแล้วอีกด้วย
นอกจากนี้ตัวหมอบียังระบุด้วยว่า ตั้งแต่ร่วมทำบุญกับหลวงพ่ออลงกต ผลอานิสงส์ยังทำให้หน้าที่การงานของตนประสบผลสำเร็จอีกด้วย
วันเดียวกัน นายกสานติ์ ปัญญาชัยรักษา ทนายความของ หมอบี เผยว่า ตนเองได้มีการคุยกับหมอบีแล้ว ซึ่งจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเพราะมีพยานหลักฐานครบ
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหมอบี มีความกังวลหรือไม่ นายกสานติ์ ระบุว่า ความกังวล เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เจอเรื่องอะไรแบบนี้ แต่ไม่ได้กังวลเรื่องการสู้คดี เพราะตำรวจก็เป็นกลาง และหมอบี ยืนยัน ในพยานหลักฐานที่มี และพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจกังตำรวจ พร้อมยอมรับว่า ได้เตรียมหลักฐานที่มากกว่าเคยให้การกับตำรวจไว้สู้คดีตามเนื้อคดี