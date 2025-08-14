"บิ๊กเต่า"เผย "หมอบี" พยายามเอาตัวรอด โยนบาปให้ "หลวงพ่ออลงกต"

ผบช.ก. เผย "หมอบี" ให้การกลับไปกลับมา ส่อพยายามเอาตัวรอด ยังไม่เรียกหลวงพ่อมาสอบเส้นเงิน ยันตำรวจมีหลักฐานชัดเจน ไม่ฟันธงผิดทั้งคู่หรือไม่ย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
วันนี้ ( 14 ส.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีหมอบี และ วัดพระบาทน้ำพุ ว่า จากคำให้การของหมอบี ตนฟังมาหลายครั้ง แต่ละครั้งแทบจะไม่เหมือนกัน โดยครั้งล่าสุด เหมือนเป็นการโยนไปให้หลวงพ่ออลงกต โดยอ้างว่านำเงินทั้งหมดส่งมอบให้หลวงพ่อ แต่ครั้งแรกบอกว่าแบ่งไว้บางส่วน ตรงนี้เจ้าหน้าที่กองปราบได้สอบสวนและตรวจสอบโดยให้น้ำหนักกับพยานหลักฐานอื่นประกอบคำให้การ คำให้การถือเป็นเรื่องหนึ่ง แต่หลักฐานอื่นหรือพยานปากคำอื่นๆ ที่เป็นเอกสารก็ต้องนำมาประกอบ ดังนั้นหมอบีจะให้การอย่างไรก็ได้ เราก็รับฟัง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่าการที่หมอบีให้การในลักษณะนี้ ถือเป็นการพยายามเอาตัวรอด ทั้งที่ตัวเองรู้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริง มองว่า ต่างคนก็ต่างพยายามที่จะเอาตัวรอด หรืออาจจะพยายามช่วยกันเพื่อให้ตัวเองรอด แต่ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ตำรวจได้ตรวจสอบมาตลอดอยู่แล้วจึงไม่ค่อยหนักใจ ยิ่งให้ข้อมูลยิ่งเข้าตัว ยิ่งให้ข้อมูลยิ่งกลับไปกลับมาอย่างไรก็ตามใครก็หลีกหนีพยานหลักฐานที่ทางตำรวจได้มาไม่ได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการเชิญตัวหลวงพ่ออลงกตให้มาให้ข้อมูลเรื่องเส้นเงินแต่อย่างใด
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวถึงเรื่องเส้นทางการเงินที่หมอบีเบิกเงินสด 3 ล้าน แต่เอาใส่ซองให้กว่า 2 ล้านนั้น กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา หลักฐานหลายอย่างอยู่ในมือชุดสืบสวนแล้ว เพราะฉะนั้นเราไม่ได้หวั่นไหวในการที่ใครจะให้ข้อมูลผ่านสื่อ บางครั้งเรานั่งฟังยังยิ้ม เพราะมีส่วนที่ตรง แต่บางส่วนก็คิดว่า "เรื่องอะไรกัน"
เมื่อถามว่า ทั้งสองคนให้ข้อมูลไม่หมด พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ตอบว่า อาจจะพูดให้ตัวเองพ้นผิด หรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดี แม้แต่การให้ข่าวแต่ละครั้งยังไม่เหมือนกัน เราก็ให้กำลังใจทั้งหลวงพ่อและหมอบี แต่หากหลวงพ่อมั่นใจ ก็มาพบพนักงานสอบสวนได้ ส่วนจะมีคนผิดหรือไม่นั้น ตนดูแล้วหมิ่นเหม่กับข้อกฎหมาย และต้องย้อนไปตรวจสอบถึงที่มาที่ไป เรื่องเกิดมานานต้องใช้เวลา ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำหน้าที่
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวอีกว่า การกระทำของหมอบี ที่นำเงินสดใส่ซองตนมองไม่ฉลาด มันผิดปกติ ถ้าการกระทำตรงไปตรงมาจะไม่สลับซับซ้อนหากสลับซับซ้อนต้องซ่อนอะไรไว้ พร้อมย้ำว่าปกติวิญญูชนทำอะไรที่ง่ายและสะดวก ตรงไปตรงมา แค่โอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงก็จบไปแล้ว
เมื่อถามว่าหลวงพ่อรับเงินในซองมาถือนั้นถือว่าศีลเสมอกันหรือไม่นั้น พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ก็ไปดูว่าการรับการจ่ายหรือได้เงินมา ทุกอย่างมีขั้นตอน เงินเข้าบัญชี เบิกมาต้องชัดเจนว่าหักไปทำอะไร การที่ไม่นับเลย เดี๋ยวจะกลายเป็นประเภทรู้กันและแบ่งปันผลประโยชน์
เมื่อถามว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ตอบว่า วัดมากกว่า กรรมการนิดหน่อย คือตอนนี้ป็นแค่ข้อสงสัยของชุดสืบสวน และชุดสืบสวนมีหลักฐานมากกว่านี้ ตรงนั้นเป็นคำพูด ไม่สามารถลบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ ส่วนจะผิดหนึ่งคนหรือผิดสองคน ก็อย่าพึ่งไปพูดแบบนั้น ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย