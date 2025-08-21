ผู้โดยสารสาวร้องไรเดอร์ ซิ่งจยย.หวาดเสียว ไม่ติดป้ายทะเบียน ฝ่าไฟแดงทุกแยก

ผู้โดยสารสาวร้องขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกไรเดอร์เรียกใช้บริการผ่านแอป ขับขี่ จยย.หวาดเสียว ไม่ติดป้ายทะเบียน ฝ่าไฟแดงทุกแยก
วันนี้ (21 ส.ค.) น.ส.อัญมณี อายุ 41 ปี สาวผู้เสียหาย เข้าร้องทุกข์กับนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ที่ศูนย์ประสานงาน เพจสายไหมต้องรอด หลังถูกไรเดอร์ที่สาวผู้เสียหายเรียกใช้บริการ แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขี่รถฝ่าไฟแดง และไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียน อีกทั้งเมื่อถึงจุดหมาย ยังพยายามเร่งเครื่องไล่ชน เพราะไม่พอใจที่โดนตำหนิเรื่องการให้บริการ
น.ส.อัญมณี เปิดเผยว่า เมื่อช่วงตี 2 ของวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้เรียกใช้บริการไรเดอร์ผ่านแอปพลิเคชัน จากย่านอ่อนนุช เพื่อไปส่งที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท 13 โดยระหว่างทาง ไรเดอร์มีพฤติกรรมขี่รถหวาดเสียว และขี่ฝ่าไฟแดงทุกแยกจนเธอรู้สึกไม่ปลอดภัย ซึ่งเธอได้พยายามสะกิดบอกไรเดอร์แล้วว่าให้ขี่ช้าๆ แต่เหมือนไรเดอร์จะพยายามเร่งเครื่องประชด และขี่เลยหมุดที่ปักไว้ จนต้องเสียเวลาย้อนกลับมาส่งอีกครั้ง
กระทั่งถึงจุดหมาย เธอได้สแกนจ่ายเงินให้กับไรเดอร์ไปจำนวน 57 บาท เป็นค่าโดยสาร พร้อมตำหนิเรื่องขี่รถหวาดเสียว แต่เหมือนไรเดอร์จะรู้สึกไม่พอใจ พูดสวนกลับมาทันทีว่า “กูจะรีบไปทำรอบ ค่าโดยสารก็ถูกอยู่แล้วมึงจะรีบไปไหน” และเกิดอารมณ์ฉุนเฉียว พยายามเร่งเครื่องเข้ามาชนเธอ ซึ่งโชคดีที่มีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ จึงช่วยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน ก่อนที่ไรเดอร์ผู้ก่อเหตุจะขี่รถหลบหนีไป หลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความที่ สน.ลุมพินี
ด้านนายเอกภพ กล่าวว่า เบื้องต้นเคสนี้จะต้องฝากตำรวจ สน.ลุมพินี ไปช่วยไล่กล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุทำการขี่รถฝ่าไฟแดงไปกี่ครั้ง ซึ่งจะต้องนำตัวมาดำเนินคดีตามกฏหมาย เพราะทำผิดวินัยจราจร และมีการข่มขู่ทำร้ายผู้เสียหายซ้ำอีก