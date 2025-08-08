ระทึกกลางกรุง! อดีตนักมวยเครียดตกงาน ใช้ทินเนอร์สาด จุดไฟเผาสามี-ภรรยาชาวมาเลย์ หน้าห้างย่านราชดำริ

ระทึกกลางกรุง หนุ่มตกงานเครียดจัด ใช้ทินเนอร์สาด-จุดไฟเผาสามีภรรยาชาวมาเลเซียหน้าห้างย่านราชดำริ พลเมืองดีช่วยจับทัน ส่งตร.ดำเนินคดี
วันนี้ (8 ส.ค.) พ.ต.อ.ยิ่งยศ สุวรรณโณ ผกก.สน.ลุมพินี เปิดเผยถึงคลิปเหตุการณ์ ขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาย-หญิงชาวมาเลเซีย 2 คน หลังถูกชายคนหนึ่งใช้ทินเนอร์สาดใส่ตัว แล้วจุดไฟเผาจนได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดบริเวณหน้าห้างดังย่านราชดำริ เขตปทุมวัน กทม. เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ก่อนที่พลเมืองดีจะเข้าไปห้าม และร่วมกันควบคุมตัวไว้ได้ แล้วโทรแจ้งตำรวจ สน.ลุมพินีให้เข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ทราบว่าผู้ก่อเหตุ คือ นายวรากร ขอสงวนนามสกุล อายุ 30 ปี ชาว จ.สระแก้ว ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเห็นนายวรากร ได้เดินเข้าไปหา 2 นักท่องเที่ยวชาย-หญิง สามีภรรยา ชาวมาเลเซีย สามีอายุ 26 ปี และภรรยา อายุ 27 ปี จากทางด้านหลัง ทั้งคู่ที่นั่งอยู่ตรงบันไดหน้าห้างจากนั้นได้นำขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร ซึ่งบรรจุทินเนอร์ที่เตรียมไว้ออกมาจากกระเป๋าสะพายสีดำ แล้วสาดใส่ตัวของนักท่องเที่ยวทั้งสอง ชาวต่างชาติได้ลุกขึ้น และพยายามวิ่งหนีไป นายวรากร จึงได้วิ่งตามไปเพื่อจุดไฟเผา หลังจากก่อเหตุสำเร็จได้วิ่งหลบหนีกลับมาทางหน้าห้าง พลเมืองดีที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เห็นเหตุการณ์จึงได้วิ่งไล่ตามจนสามารถควบคุมตัวไว้ได้
จากการตรวจสอบภายในกระเป๋าของนายวรากรพบเสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัว อีกทั้งยังพบขวดพลาสติกที่บรรจุทินเนอร์ 1 ขวด และไฟแช็กที่ใช้ก่อเหตุ 1 อัน ตำรวจจึงได้นำตัวนายวรากร มาสอบสวนที่ สน.ลุมพินี เบื้องต้นผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพ ว่า ก่อเหตุดังกล่าวจริง และไม่ได้มีความโกรธเคืองกับผู้บาดเจ็บมาก่อน แต่ที่ลงมือก่อเหตุเนื่องจากความเครียด เพราะว่าตกงานไม่มีรายได้ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นนักมวย และได้ไปสมัครงานเป็น รปภ. แต่เพิ่งถูกให้ออกจากงาน จึงออกมาหางานทำ แต่ยังไม่มีที่ไหนรับเข้าทำงาน อีกทั้งยังไม่ได้กินข้าว ทำให้เครียดหนักจึงลงมือก่อเหตุดังกล่าว
ล่าสุด พ.ต.อ.ยิ่งยศ ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายพร้อมทั้งประสานไปยังเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ให้เข้ามาร่วมสอบสวน และหารือแนวทางการช่วยเหลือ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทั้ง 2 ราย ขณะนี้ฝ่ายชายได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ ขณะที่ผู้หญิงรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
สำหรับอาการล่าสุดของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 ราย มีบาดแผลไฟไหม้ระดับสอง (Second degree burn) อาการแรกรับ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ทำตามบอกได้ สามารถลืมตาได้เอง หายใจผ่านการใส่ท่อช่วยหายใจ ระดับสัญญาณชีพปกติ มีแผลไฟไหม้บริเวณทั่วใบหน้า ลำตัวด้านหน้าและหลัง แขนข้างขวาและต้นชาซ้าย แพทย์ยังคงรักษาดูแลอย่างใกล้ชิด ในหอผู้ป่วยวิกฤต ไอ ซี ยู อุบัติเหตุ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ