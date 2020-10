เปรียบเทียบ “บัญชีดิจิทัล” 2563 แบบไหนดีกว่ากัน?

บัญชีออมทรัพย์ชิลดี ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารพาณิชย์ในไทยออกบัญชีอิเล็กทรอนิกส์มานานกว่า 18 ปี โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นเจ้าแรก ใช้ชื่อว่า TFB e-Savings Account มาตั้งแต่ปี 2545 แต่ในตอนนั้นเป็นเพียงแค่ทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ต้องการสมุดบัญชีเท่านั้นในยุคนั้นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่แพร่หลาย อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมีผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม แต่ส่วนมากมักทำธุรกรรมผ่านเครื่องเอทีเอ็มเป็นหลัก กระทั่งแต่ละธนาคารเริ่มพัฒนาธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ หรือ โมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking)ปัจจุบันโมบายแบงกิ้งเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยมีเจ้าตลาดอย่างธนาคารกสิกรไทย ผู้ใช้มากกว่า 13 ล้านราย มีนวัตกรรมไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) สแกนใบหน้า และยังมีตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) เป็นช่องทางยืนยันตัวตนทำให้ทุกวันนี้เวลาเปิดบัญชีใหม่ แทบจะไม่ต้องไปสาขาอีกต่อไป ยกเว้นคนที่ต้องการสมุดบัญชีธนาคารจริงๆ ขณะที่ธนาคารต่างๆ เริ่มมีการยุบสาขา หรือควบรวมสาขาเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เริ่มใช้บัญชีดิจิทัลดึงลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าปัจจุบัน โดยให้ดอกเบี้ยสูงเพื่อจูงใจ ทำให้คนที่มีเงินเก็บ เริ่มที่จะโยกเงินจากบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา ไปยังบัญชีดิจิทัลเพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงกว่าแพลตฟอร์มธนาคารที่แยกจาก K PLUS มาอยู่ในแอปพลิเคชันไลน์ LINE มีทั้งเงินฝากและวงเงินให้ยืม บัญชีเงินฝากมีอยู่ 2 ประเภท คือ บัญชี LINE BK ดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี สามารถโอนเงินในแชตไลน์ได้โดยไม่ต้องใช้เลขบัญชีและบัญชีเงินออมดอกพิเศษ โดยกำหนดเป้าหมายในการออมเงิน ระหว่าง 6 เดือน หรือ 12 เดือน ขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยจะต้องฝากเงินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินแบบมีเป้าหมายส่วนบัตรเดบิตมีให้เลือกระหว่างบัตรเดบิตออนไลน์ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี วงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน กับบัตรแข็ง มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท รายปี 350 บาท ค่าส่งบัตร 37 บาท วงเงินสูดสุด 200,000 บาทต่อวันคุณสมบัติหลักของบัตรเดบิตใบนี้ เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ 100 บาทขึ้นไป รับเงินคืน 0.5% สูงสุด 150 บาทต่อเดือน เหมาะสำหรับคนที่ชอปปิ้งออนไลน์ หรือผูกกับแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อใข้จ่ายตามร้านค้าปัจจุบันเปิดบัญชี LINE BK ไม่มีขั้นต่ำผ่านไลน์ และยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ทุกวัน และสามารถเปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ ได้สูงสุด 3 บัญชี นอกจากนี้ ยังนำบัญชีกสิกรไทยเข้ามาผูกใน LINE BK ได้อีกด้วยแอปพลิเคชันเก็บเงินแนวใหม่ แบ่งออกเป็น 3 บัญชีย่อย ได้แก่ Kept Savings บัญชีเพื่อใช้จ่ายประจำวัน สามารถโอนเงินหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อใช้จ่ายตามร้านค้า โดยตั้งค่าว่าเราจะใช้เท่าไหร่ต่อวันถ้าโอนเงินเข้ามาเป็นก้อนมากกว่าที่ตั้งค่าไว้ วันต่อไประบบจะดึงเงินส่วนเกินมาไว้ในบัญชี Grow Savings โดยอัตโนมัติ (ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อสลิป) รับดอกเบี้ย 1.6% ต่อปี เดือนที่ 1-12 และ 1.8% ต่อปี เดือนที่ 13-24กรณีที่เงินในบัญชี Kept Savings ไม่เพียงพอกับที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะดึงเงินจากบัญชี Grow Savings ที่ฝากเข้าไปล่าสุดมาให้ใช้ก่อนเสมอ โดยส่วนที่เหลือยังคงได้รับดอกเบี้ย หรือจะตั้งค่าไม่ให้ดึงเงินเก็บด้วยการปิด “โอนออกอัตโนมัติ” ก็ได้บัญชี Fun Savings มีฟังก์ชันแอบเก็บเงินจากบัญชี Kept Savings ทุกครั้งที่โอนออกหรือใช้จ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด หรือจะสั่งเก็บรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ดอกเบี้ย 0.10% ต่อปี ถ้าใช้ฟังก์ชันแอบเก็บ 10 ครั้งต่อเดือน เพิ่มเป็น 1% ต่อปีปัจจุบันเปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ ผ่านแอปพลิเคชัน Kept แล้วยืนยันตัวตนที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรือผ่านระบบ National Digital ID (NDID) ธนาคารอื่นก็ได้เช่นกันบัญชีออมทรัพย์ชิลดี เป็นการเปลี่ยนโฉมจากผลิตภัณฑ์เดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย ดิจิทัล ผูกกับบัตรเดบิต ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ แต่ที่เซอร์ไพร์สก็คือ ธนาคารฯ เตรียมยกเลิกบริการเครื่องเอทีเอ็มทั่วประเทศ 1 ธันวาคม 2563คำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ถ้ายอดเงินฝากน้อยกว่า 10,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ยเพียง 0.20% ต่อปี แต่ถ้าฝากตั้งแต่ 10,001-50,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไป แม้จะได้รับดอกเบี้ย 2% ต่อปี แต่โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.64% ต่อปีส่วนบัตรเดบิต ถอนเงินและสอบถามยอดทุกตู้ฟรีทั่วประเทศ รวมทั้งเครื่องเอทีเอ็มกลุ่มซีไอเอ็มบีในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา และเมื่อใช้จ่ายออนไลน์ด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ไม่คิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน 2.5%เหมาะสำหรับเป็นบัญชีเพื่อใช้ หรือเพื่อพักเงินชั่วคราวด้วยจำนวนหลักหมื่น เพราะหากฝากมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยที่ได้รับจะเหลือ 1% ต่อปี และส่วนที่เกิน 100,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ย 0.20% ต่อปี หรือเฉลี่ย 1.32% ต่อปีปัจจุบันเปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB TH แล้วยืนยันตัวตนที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา แต่สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยมาก่อน ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อที่สาขาของธนาคารบัญชีที่อยู่ในเมนู Start Saving บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ที่มีผู้ใช้งาน 13 ล้านราย ให้บริการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ชูจุดเด่นตรงที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันธนาคาร ไม่ต้องใช้เอกสาร และไม่ต้องไปสาขาธนาคารเมื่อเข้าไปที่เมนูจะปรากฎเลขที่บัญชี สามารถเช็กยอด โอนเงิน หรือถอนออกมาเป็นยอดเงินในทรูวอลเล็ทก็ได้ รวมทั้งดูรายการเดินบัญชีแบบเรียลไทม์ และดอกเบี้ยสะสมแบบวันต่อวัน ช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ฝากเงินมากขึ้นวิธีการฝากเงิน สามารถโอนเงินผ่านเลขที่บัญชีในเมนู Start Saving โดยตรง เลือก “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” หรือเติมเงินเข้าทรูวอลเล็ท ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตู้ทรูมันนี่ ช่องทางธนาคารและตู้เติมเงิน แล้วฝากเงินได้แบบไม่จำกัดสามารถถอนเป็นยอดเงินในทรูวอลเล็ทได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน และยังสามารถโอนเงินต่างธนาคารและพร้อมเพย์ สูงสุดรายการละ 50,000 บาท วงเงินรวมสูงสุด 200,000 บาทต่อวันปัจจุบันเปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ ผ่านเมนู Start Saving บนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว แล้วยืนยันตัวตนที่ตู้ทรูมันนี่ ในร้านทรูช้อปทุกสาขาทั่วประเทศ และนำสลิปคิวอาร์โค้ดที่ได้ไปสแกนใบหน้าตามขั้นตอนบัญชี TMRW เปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วยบัญชี TMRW Everyday ผูกกับบัตรเดบิต ดอกเบี้ย 0.10% ต่อปี และ TMRW Savings ในรูปแบบเกม City of TMRW จำกัดให้ฝากได้วันละครั้ง สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันปรากฎว่าเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เพิ่งจะปลดล็อกบัญชี TMRW Savings ให้สามารถฝากได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี พร้อมโปรโมชันเมื่อฝากเงิน 500,000 บาท แล้วคงยอดเงินไว้ติดต่อกัน 4 เดือน จะได้กระเป๋าเดินทางฟรีบัญชี City of TMRW เป็นเกมฝากเงินเก็บเลเวล เพื่อสร้างเมืองให้ใหญ่ขึ้น ส่วนบัญชี TMRW Everyday จะผูกกับบัตรเดบิต ถอนเงินและสอบถามยอดทุกตู้ฟรีทั่วประเทศ รวมทั้งเครื่องเอทีเอ็มยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียที่ผ่านมา ธนาคารยูโอบีทำการตลาดกับบัญชี TMRW เยอะมาก โดยเฉพาะโปรโมชัน WOW 1 BAHT ซื้อชานมไข่มุกเหมือนได้มาฟรี ปัจจุบันมีกติกาคือ ต้องรูดบัตรเดบิต 300 บาทขึ้น 2 ครั้ง ภายในครึ่งเดือนแรก ถึงจะได้รับสิทธิเดือนถัดไปปัจจุบันเปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ ผ่านแอปพลิเคชัน TMRW TH แล้วนำบัตรประชาชนตัวจริงไปยืนยันตัวตนที่เครื่องคีออส TMRW ธนาคารยูโอบี ตามสถานีรถไฟฟ้า เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์ ท็อปส์ และร้านโอบองแปง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลธนาคารกสิกรไทย มีบัญชี K-eSavings บนแอปพลิเคชัน K PLUS ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝาก 1 ถึง 100,000 บาท ส่วนเกินดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งธนาคารไทยพาณิชย์ มีบัญชีออมทรัพย์อีซี่ บนแอปพลิเคชัน SCB Easy ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝาก 1 ถึง 5,000,000 บาท ส่วนเกินดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ (ออนไลน์) บนแอปพลิเคชัน KMA ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝาก 1 ถึง 100,000 บาท ส่วนเกินตั้งแต่ 100,000 ถึง 50,000,000 บาท ดอกเบี้ย 1% ต่อปี รับดอกเบี้ยทุกเดือนธนาคารกรุงไทย จะมีบัญชี Krungthai NEXT Savings บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝาก 1 ถึง 1,000,000 บาท ส่วนเกินดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งการเปิดบัญชีดิจิทัล หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อออมเงินหรือพักเงิน สิ่งที่ต้องพิจารณานอกจากดอกเบี้ยที่สูงกว่าก็คือ ความสะดวกในการทำธุรกรรม รวมทั้งต้องดูเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมแฝงควบคู่กันไปด้วย