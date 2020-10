มหกรรมการเงินฉลองครบรอบปีที่ 20 เงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจ

งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 Money Expo 2020 จัดภายใต้แนวคิด “Wealth Being การอยู่ดีมีสุข ความมั่งคั่งในรูปแบบใหม่” ธนาคาร บริษัทการเงิน (นอนแบงก์) บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และบริษัทโบรกเกอร์ทองคำ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 200 แห่ง นำบริการทางการเงินและการลงทุนที่ครบวงจรมาให้บริการใน 7 โซน ได้แก่ โซนตลาดเงิน โซนตลาดทุน โซนประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันภัย โซน Good Living for Aging Society โซนอสังหาริมทรัพย์ โซนรถยนต์ และโซน SME & Lifestyle“งาน Money Expo เป็นมหกรรมการเงินการลงทุนที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาค และเป็นงานที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา งาน Money Expo 2019 สามารถสร้างยอดธุรกรรมเกิดขึ้นในงานเป็นมูลค่า 7 หมื่นล้านบาท”ธนาคารออมสิน : เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 107 อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) เฉลี่ย 3% ต่อปี สินเชื่อเคหะ อัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ 0% สินเชื่อธุรกิจ GSB Smoot Biz+ วงเงินกู้ 1-100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษปีที่ 1-2 = 1.99% ต่อปี สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่ต้องชำระเงินงวดใน 6 เดือนแรกโดยใน 4 วัน ให้สิทธิจอง 1,400 สิทธิ มีประชาชนให้ความสนใจเข้ามารอรับบัตรคิวตั้งแต่ 6 โมงเช้า เพื่อรับสิทธิ ธนาคารจะให้ผู้ที่สนใจฝากเงินได้วันละ 400 สิทธิเท่านั้น ตลอดระยะเวลา 4 วัน ประชาชนแห่มาจองคิวกันจำนวนมากเต็มทุกรอบธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้านกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 0% 3 เดือน ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 85%ธนาคารกสิกรไทย : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.70% ต่อเดือน สินเชื่อเงินสดทันใจ อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน สินเชื่อรถช่วยได้ อัตราดอกเบี้ย 3.99% สินเชื่อ SME กู้ได้แม้เริ่มธุรกิจแค่ 1 ปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย : 3 โปรดักต์ที่ได้รับความสนใจสูงสุดจากลูกค้าที่เข้าชมงานตามลำดับ คือ1.ออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ยสูงสุด 2% ฟรีค่าธรรมเนียมกดเงินสดและค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต พร้อมรับทันที M coupon 7-11 มูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชี 2.สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.59% พร้อมของสมนาคุณพิเศษ รับทันทีหมอนบ้านมูลค่า 300 บาท 3.สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.59% รับทันทีหมอนบ้านมูลค่า 300 บาทธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) : สินเชื่อส่งออกเพิ่มสุข อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีในปีแรก วงเงินสูงสุด 700,000 บาท สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี วงเงินสินเชื่อสูงสุด 8 ล้านบาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ออม 20 บาท ลุ้น 2 ล้าน อัตราดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี ลุ้นรางวัลทุกเดือน เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ลุ้นรางวัลปีละ 2 ครั้ง เงินฝากผู้สูงอายุ อัตราดอกเบี้ย 0.38% หรือ 0.50% ต่อปี เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.63% ต่อปี สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรกสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือน ประกันภัยผู้สูงอายุ ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 550 บาททุนประกัน สูงสุด 1 ล้านบาท