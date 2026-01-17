จีนจัด “โปรฯผ่อนปรนโทษ” ดึงดูดผู้ต้องสงสัย “แก๊งพนัน-ฉ้อโกงข้ามชาติ“ เข้ามอบตัว

เมื่อวันพฤหัสบดี (15 ม.ค.) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนออกประกาศเรียกร้องให้ผู้หลบหนีซึ่งต้องสงสัยว่ามีส่วนพัวพันกับขบวนการอาชญากรรมการพนันและฉ้อโกงข้ามชาติรายใหญ่ เข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยผู้ที่เข้ามอบตัวและรับสารภาพตามความเป็นจริงตั้งแต่วันที่ออกประกาศจนถึงวันที่ 15 ก.พ. อาจได้รับบทลงโทษที่เบาลงหรือได้รับการบรรเทาโทษตามกฎหมาย
ขบวนการอาชญากรรมดังกล่าวนำโดยเฉินจื้อ พลเมืองจีนผู้นำกลุ่มก่ออาชญากรรรมการพนันและการฉ้อโกงข้ามพรมแดนรายใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกส่งตัวจากกัมพูชากลับมายังจีน ภายใต้ความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสองประเทศ
กลุ่มก่ออาชญากรรมของเฉินจื้อต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหลายประเภท ทั้งการฉ้อโกง การเปิดบ่อนพนัน การดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย รวมถึงการปกปิดและปลอมแปลงผลตอบแทนจากอาชญากรรมเหล่านี้
กระทรวงฯ ระบุว่าการออกประกาศครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเข้มงวดและการผ่อนปรน ดำเนินการลงโทษอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการฉ้อโกงตามกฎหมาย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้หลบหนีได้กลับตัวและขอรับการพิจารณาโทษที่เบาลง
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังเตือนว่าหากผู้ใดข่มขู่ ตอบโต้ หรือขัดขวางผู้หลบหนีที่มีความประสงค์จะเข้ามอบตัว จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับผู้ที่ยังคงปฏิเสธไม่เข้ามอบตัว เจ้าหน้าที่ความมั่นคงสาธารณะจะประกาศหมายจับต่อสาธารณะ และใช้ทุกวิถีทางเพื่อติดตามจับกุม
(แฟ้มภาพซินหัว : พลเมืองจีนที่ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงถูกส่งตัวจากเมืองเมียวดีในเมียนมากลับมายังจีนภายใต้การคุ้มกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจจีน วันที่ 20 ก.พ. 2025)
0 ก.พ. 2025)