เวียดนามดำเนินคดีนักข่าวในต่างแดนข้อหาดำเนินกิจกรรมต่อต้านรัฐ

รอยเตอร์ - ตำรวจเวียดนามเตรียมดำเนินคดีกับนักข่าวและบรรณาธิการเว็บไซต์ข่าวที่ประจำอยู่กรุงเบอร์ลิน ที่เป็นที่รู้จักจากการรายงานข่าวเชิงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผู้นำของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกล่าวหาว่าเขาดำเนินกิจกรรมต่อต้านรัฐ เจ้าหน้าที่เวียดนามระบุ
แม้จะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่และเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้น แต่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ปกครองประเทศก็ยังคงมีการเซ็นเซอร์สื่ออย่างเข้มงวด และอดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์เพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่ทุก 5 ปีของพรรค ที่จะมีขึ้นในเดือนม.ค.
เล จุง ควา นักข่าวอายุ 54 ปี ถูกกล่าวหาว่าสร้าง จัดเก็บ เผยแพร่ข้อมูล วัสดุ และสิ่งของต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านรัฐ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามระบุในคำแถลง
เจ้าหน้าที่ได้อนุมัติการตัดสินใจที่จะดำเนินคดีกับควาและออกคำสั่งจับกุมตัวเขาแล้ว
เล จุง ควา บรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ข่าว Thoibao.de กล่าวว่าความพยายามในการดำเนินคดีกับเขานั้นเป็นเรื่องตลกของรัฐบาล และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่รัฐบาลใช้ดำเนินการกับเว็บไซต์ข่าวที่ไม่สามารถเข้าถึงได้จากเวียดนาม และไม่ตกอยู่ภายใต้การเซ็นเซอร์ของรัฐบาลเวียดนาม
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่า ควาถือหนังสือเดินทางเวียดนาม แต่ในบัญชีโซเชียลมีเดียของเขาระบุว่าเขาเป็นชาวเยอรมันเช่นกัน
ด้านสถานทูตเยอรมนีประจำกรุงฮานอยไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์
ในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งถัดไปของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระหว่างวันที่ 19-25 ม.ค. ผู้นำพรรคจะกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายหลักของตน.