เวียดนามประกาศนิรโทษกรรมปล่อยตัวนักโทษเกือบ 14,000 คน รับวันชาติ

เอเอฟพี - เวียดนามประกาศว่าจะปล่อยตัวนักโทษเกือบ 14,000 คน รวมถึงชาวต่างชาติก่อนการเฉลิมฉลองวันชาติ ที่นับเป็นจำนวนนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายในปีเดืยว
เวียดนามมักประกาศนิรโทษกรรมก่อนเหตุการณ์สำคัญและได้ปล่อยตัวนักโทษมากกว่า 8,000 คน ในเดือนเม.ย. ก่อนครบรอบ 50 ปี การล่มสลายของไซ่ง่อน
“ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป ทางการจะให้การนิรโทษกรรมแก่นักโทษ 13,915 คน ที่กำลังรับโทษจำคุก” เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประธานาธิบดีระบุในการแถลงข่าว
ผู้ต้องขังที่กำลังจะได้รับการปล่อยตัวยังรวมถึงชาวต่างชาติ 66 คน จาก 18 สัญชาติ ที่รวมทั้งชาวจีน เกาหลีใต้ อเมริกา และออสเตรเลีย
เล วัน เตวียน รัฐมนตรีช่วยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวว่าจำนวนนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวในปีนี้สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา
นักโทษที่ถูกตัดสินความผิดฐานพยายามโค่นล้มรัฐบาลหรือก่อการร้าย ไม่มีสิทธิได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายของเวียดนาม
นับตั้งแต่ปี 2552 เวียดนามได้ปล่อยตัวนักโทษประมาณ 100,000 คน ก่อนวันกำหนดปล่อยตัวที่คาดไว้ของพวกเขา แต่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ถูกรวมอยู่ด้วย
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่ามีนักโทษมากกว่า 190,000 คน ทั่วประเทศกำลังรับโทษจำคุก
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้จะเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี การประกาศเอกราชจากการปกครองของฝรั่งเศสในวันอังคารนี้ พร้อมขบวนพาเหรดในกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ.