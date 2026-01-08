จีน-กัมพูชาประสานมือ! รวบตัว “เฉิน จื้อ” บิ๊กบอสแก๊งพนัน-ฉ้อโกงข้ามชาติส่งกลับดำเนินคดี

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้ส่งคณะทำงานเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อควบคุมตัวนาย เฉิน จื้อ (สัญชาติจีน) หัวหน้ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติรายใหญ่กลับมาดำเนินคดีที่ประเทศจีน ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของกัมพูชา ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญอีกครั้งในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า กลุ่มอาชญากรรมของนายเฉิน จื้อ มีส่วนพัวพันกับการกระทำความผิดหลายกระทง ได้แก่ การเปิดบ่อนกาสิโนและพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย การฉ้อโกงประชาชน การดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย การปกปิดและซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด (ฟอกเงิน)
ในขณะนี้ นายเฉิน จื้อ ได้ถูกควบคุมตัวตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนขยายผลในคดีที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด
นอกจากนี้ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะยังระบุเพิ่มเติมว่า เตรียมประกาศหมายจับสาธารณะเพื่อติดตามตัวสมาชิกหลักของกลุ่มอาชญากรรมรายนี้ในเร็วๆ นี้ พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนให้ผู้กระทำผิดที่ยังหลบหนีรีบเข้ามอบตัวต่อทางการเพื่อรับการพิจารณาโทษตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
ที่มา: สำนักข่าวซินหัว (Xinhua)