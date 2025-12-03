คลิกคลิป : หนูทดลอง 4 ตัว กลับสู่โลกพร้อมทีมนักบินอวกาศเสินโจว-20

หลังใช้เวลาอยู่ในสถานีอวกาศจีนเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์ หนูทดลอง 4 ตัว กลับสู่โลกพร้อม 3 นักบินอวกาศยานเสินโจว-20 และนำข้อมูลการทดลองอันล้ำค่ากลับมาศึกษาต่อ
หนูเหล่านี้ถูกส่งขึ้นไปยังสถานีอวกาศจีนพร้อมยานเสินโจว-21 เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อทดลองถึงการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตต่อความท้าทายของสภาพแวดล้อมในอวกาศ เนื่องจากระยะเวลาที่อยู่บนสถานียาวนานกว่าที่วางแผนไว้ ระยะเวลาใช้ชีวิตในวงโคจรของพวกมันจึงเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า
ในฐานะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มแรกที่ถูกส่งไปยังสถานีอวกาศ หนูเหล่านี้ได้รับการเฝ้าสังเกตติดตามแบบหลายมิติด้วยกล้องวิดีโอ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงโคจร มีการเฝ้าจับตาดูกิจกรรมและพฤติกรรมของพวกมันอย่างละเอียดใกล้ชิด
นักวิจัยจะใช้ข้อมูลวิดีโอเหล่านี้ เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจว่า ในสภาวะไร้น้ำหนักและสภาพแวดล้อมที่จำกัด ส่งผลต่อพฤติกรรมและการปรับตัวของพวกมันอย่างไรบ้าง
ที่มา : China Media Group