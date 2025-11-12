โดนตกไม่ไหว! &'คอร์กี้&' สิงโตขาสั้นสุดปุ๊กปิ๊ก ขวัญใจตัวใหม่ของชาวโซเชียล (มีคลิป)

กลายเป็นดาวดวงใหม่ประจำสวนสัตว์! หลังภาพและคลิปของ "คอร์กี้" สิงโตแอฟริกัน จากสวนสัตว์จิ่วติ้งซาน ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ซึ่งถูกโพสต์โดยพนักงานประจำสวนสัตว์ สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์
โดยชาวเน็ตต่างเอ็นดูในรูปลักษณ์ของมัน ที่เกิดมาพร้อมกับความขาสั้น ซึ่งดูคล้ายกับสุนัขพันธุ์คอร์กี้สุดน่ารัก
ตามรายงาน เจ้าคอร์กี้ถูกย้ายมาจากสวนสัตว์เซี่ยงไฮ้เมื่อปี 2022 ตอนนี้มันมีอายุ 4 ปีแล้ว และด้วยความที่เป็นสิงโตนิสัยดี เป็นมิตร น่ารัก เลยเป็นที่รักของเจ้าหน้าที่
แน่นอนว่าหลังเรื่องราวของเจ้าคอร์กี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นไวรัล โดยนักท่องเที่ยวหลายคนตั้งใจมาที่สวนสัตว์เพื่อมาหามันโดยเฉพาะ แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะเจ้าคอร์กี้อาศัยอยู่แต่ด้านในของสวนสัตว์เท่านั้น ไม่ได้มีการออกมาโชว์ตัวแต่อย่างใด
ด้านเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ชี้แจงว่า ทางสวนสัตว์ได้ลองให้เจ้าคอร์กี้อยู่ร่วมกับสิงโตตัวอื่น ทว่าเพราะความขาสั้นของมัน ทำให้มันแตกต่างและไม่ได้รับการยอมรับจากฝูง อีกทั้งยังถูกสิงโตตัวอื่นรังแก จนต้องจับแยกกรง ออกมาอยู่กรงเดี่ยว เลยไม่มีโอกาสมาพบปะนักท่องเที่ยวในตอนนี้
ส่วนอนาคตจะมีโอกาสหรือไม่นั้น ก็ยังไม่สามารถระบุได้ แต่หวังว่าสักวันหนึ่ง เจ้าคอร์กี้จะมีโอกาสได้ออกมาสร้างความสุขให้กับทุกคน เพราะมันน่ารักมากจริงๆ
ที่มา : 非洲獅因短腿被取名「柯基」 意外爆紅卻被獅群排擠
徐州一动物园非洲狮「柯基」走红 饲养员：身体很好 就是腿短