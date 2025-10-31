คาเธ่ย์ เปิดตัวแคมเปญ ‘Slowly Explore, Fully Inspired’ ผ่าน “พิมฐา-อเล็กซานเดอร์ หยู” ร่วมแสดงนำ พร้อมค้นพบมุมมองใหม่ของฮ่องกงผ่านงานศิลปะและการเดินทาง

คาเธ่ย์ ปล่อยแคมเปญหนังสั้นสุดปัง ‘Slowly Explore, Fully Inspired’ ผลงานกำกับโดย หมู-ชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยชื่อดัง ถ่ายทอดแนวคิดของศิลปะและการเดินทางที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างน่าทึ่ง ภาพยนตร์สั้นนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือที่ยาวนานกว่า 3 ปี ระหว่าง คาเธ่ย์ และ West Kowloon Cultural District Authority (WKCDA) หรือ สำนักงานเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก ที่ตั้งเป้าจุดประกายแรงบันดาลใจให้นักเดินทาง และส่งเสริมภาพลักษณ์ของฮ่องกง สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับโลก
หมู-ชยนพ ผู้กำกับระดับแถวหน้าในวงการภาพยนตร์ของเอเชีย ได้ใส่เอกลักษณ์ผสานกับความหลากหลาย และการเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยสีสันในสไตล์ของเขาไว้อย่างลงตัวในหนังเรื่องนี้ โดยมี พิมฐา - ฐานิดา มานะเลิศเรืองกุล คอนเทนต์ครีเอเตอร์ขวัญใจชาวไทย ที่มีฐานแฟนคลับในไทยที่เหนียวแน่นกว่าสี่ล้านคน และ อเล็กซานเดอร์ หยู (Alexander Yue) นักแสดงหนุ่มพ่วงดีกรีนายแบบชาวออสเตรเลียซึ่งเบสอยู่ในสิงคโปร์ร่วมรับบทนำ
ด้วยการผสมผสานอารมณ์ขันและความซาบซึ้งใจไว้อย่างกลมกล่อม ทำให้หนังสั้นเรื่องนี้สามารถถ่ายทอดให้เห็นว่าการค้นหาไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับนักเดินทางตัวยงหรือผู้หลงใหลในศิลปะเท่านั้น แต่เป็นความสุขที่ใคร ๆ ก็สามารถสัมผัสได้ หากลองปล่อยให้ตัวเองเดินช้าลง และออกสำรวจด้วยมุมมองใหม่ ๆ โดย ‘ราเชล’ นางเอกของเรื่อง (รับบทโดยพิมฐา) เดินทางไปเที่ยวฮ่องกง แต่ทุกอย่างกลับดูยุ่งเหยิง เพราะแฟนหนุ่ม (รับบทโดยอเล็กซานเดอร์) ที่มาด้วยกันเอาแต่รีบเที่ยวตามแผนที่วางไว้แบบเป๊ะ ๆ เก็บเช็คลิสต์ให้ครบทุกจุด พีคสุดคือตอนที่แฟนหนุ่มของราเชลรีบเดินผ่าน M+ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับโลกของเอเชียด้านทัศนศิลป์ร่วมสมัยที่ตั้งอยู่ใน West Kowloon Cultural District (WestK) ก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ทำให้คู่รักได้ชะลอฝีเท้าลง และค้นพบความงดงามของการลิ้มรสชาติ ชื่นชมกับความงดงาม และสัมผัสประสบการณ์ที่มีคุณค่าในทุกช่วงเวลาอย่างแท้จริง
ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือตลอดระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง คาเธ่ย์ และ สำนักงานเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก หรือ WKCDA ในฐานะพาร์ทเนอร์การเดินทาง ตั้งแต่ปี 2566 คาเธ่ย์ได้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนศิลปินนานาชาติและนิทรรศการชั้นนำระดับโลก รวมถึงผลักดันฮ่องกงสู่การเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน แคมเปญ ‘Slowly Explore, Fully Inspired’ จึงเป็นการต่อยอดจากความมุ่งมั่นร่วมกันนี้ เพื่อกระตุ้นให้ค้นหาเรื่องราวผ่านศิลปะและการเดินทาง พร้อมร่วมฉลองการจุดประกายมุมมองใหม่ ๆ แรงบันดาลใจที่ไม่คาดคิด และความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความหมาย ด้วยความร่วมมือนี้ คาเธ่ย์ ยังคงสนับสนุนให้นักเดินทางก้าวข้ามการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ และสัมผัสประสบการณ์การเดินทางของชีวิตที่มีความหมายในแบบเฉพาะของตนเอง
รับชมเรื่องราวได้ที่นี่: https://tinyurl.com/7ujp2n2y