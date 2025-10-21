อัลปาก้าในสวนสัตว์จีนนอนตาลอย คาดกินเยอะเกินไป หลังนทท.แห่ให้อาหารจำนวนมาก! (มีคลิป)

อิ่มไม่ไหว! ในช่วงหยุดยาววันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์ ระยะ 8 วัน (1-8 ต.ค.ที่ผ่านมา) สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ล้วนคับคั่งไปด้วยผู้คน ที่สวนสัตว์ก็เช่นกัน โดยชาวเน็ตได้เผยภาพอัลปาก้าในสวนสัตว์แห่งหนึ่ง ล้มตัวนอนตาลอย ซึ่งคาดว่าจะกินอิ่มจนเกินไป หลังมีนักท่องเที่ยวแห่มาให้อาหารเป็นจำนวนมาก
ตามรายงาน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสวนสัตว์ป่าหนานทง ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองหนานทง มณฑลเจียงซู
จากภาพจะเห็นอัลปาก้า 2 ตัวนอนอยู่บนพื้น ในสภาพตาลอยและดูไร้เรี่ยวแรง รอบๆ ตัวของพวกมันยังรายล้อมไปด้วยเศษแครอทและผักกาดจำนวนมาก
หลังภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเป็นห่วงสุขภาพของอัลปาก้า กลัวว่าพวกมันจะกินเยอะจนตาย พร้อมคอมเมนต์ เช่น "กลัวมันจะกินเยอะเกินจนตายเอา" "มันกินไม่ไหวแล้วจริงๆ" "ฉันเอาแครอทมา 5 กิโลกรัม แต่ทิ้งไป 4 กิโลกรัม" "มันกินอิ่มแล้ว ยังจะเอาแครอทไปยัดใส่รูจมูกมันอีก" "คุณพระ มันดูไม่ค่อยสบายนะ" "มันจะตายเพราะกินแบบนี้" และ "น่ากลัวมาก วันหยุดคนเลยแห่ไปกันเยอะ สัตว์กินอาหารอย่างกับชีวิตนี้จะไม่มีอะไรให้กินอีกแล้ว"
ภายหลังเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ได้ออกมาชี้แจง โดยระบุว่า "อัลปาก้ากินจนอิ่มจริงๆ มีแครอทและอาหารอื่นๆ จำหน่ายที่จุดให้อาหารสัตว์...ช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวเยอะมาก ทำให้มีการให้อาหารหลายรอบ โดยเฉพาะอัลปาก้า ที่เด็กๆ ดูตื่นเต้นที่จะให้อาหารพวกมันเป็นพิเศษ...พวกมันเลยกินเข้าไปเยอะมากจริงๆ"
อย่างไรก็ตาม “พวกมันจะไม่ตายเพราะกินมากเกินไป เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตอาการและดูแลพวกมันอยู่ใกล้ๆ ปกติแล้วพอกินอิ่ม อัลปาก้าจะไม่อ้าปาก พวกมันจะเม้มปากและไม่กินอีก”
ทั้งนี้ ทางสวนสัตว์ได้มีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้สัตว์กินอาหารมากเกินไป นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังแนะนำด้วยว่า หากอยากให้อาหารสัตว์และอยากให้สัตว์สนใจ ควรไปตั้งแต่เช้า "สัตว์ส่วนใหญ่จะกินอิ่มตั้งแต่ช่วงเช้า พอช่วงบ่ายพวกมันเลยไม่ค่อยตอบสนอง หรือสนใจอาหารสักเท่าไหร่"
