จีนแต่งตั้ง “นายพลมือปราบคอรัปชัน” จางเซิงหมิน เป็นรองปธ.คณะกรรมาธิการทหารกลางคนใหม่ กุมอำนาจใหญ่รองจากสีจิ้นผิง

การประชุมเต็มคณะสมัยที่สี่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ที่มีขึ้นสี่วัน ได้เสร็จสิ้นลงในวันนี้(23 ต.ค.) พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯได้ตัดสินการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ทหารระดับแถวหน้าคือ การแต่งตั้งนายพลแห่งกองกำลังจรวด คือ จางเซิงหมิน เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางคนใหม่ ซึ่งกุมอำนาจใหญ่อันดับสองรองจากสีจิ้นผิง ประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง
อนึ่ง ในวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา มีการประกาศปลด เหอ เว่ยตง รองประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ทหารระดับนายพล 8 นาย ออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน และกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (พีแอลเอ)
จางเซิงหมิน เกิดปี 1958 ที่อำเภออู่กง มณฑลส่านซี เข้าร่วมกองทัพปลดแอกประชาชนจีนเมื่อปี 1978 และเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนปี 1979
จาง เซิงหมิน ยังนั่งตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัยประจำคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดในการปราบปรามคอรัปชันภายในกองทัพ และเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัยของคณะกรรมาธิการพรรคฯ
ด้วยตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าว จาง เซิงหมินจึงเป็นมือขวาของสีจิ้นผิงในการดูแลกองทัพให้ปลอดจากการทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง โดยได้ดูแลการสอบสวนที่ขจัดเหล่าเสือร้ายจอมคอรัปชันกว่าสิบนายในไม่กี่ปีมานี้