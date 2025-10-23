xs
xsm
sm
md
lg

จีนแต่งตั้ง “นายพลมือปราบคอรัปชัน” จางเซิงหมิน เป็นรองปธ.คณะกรรมาธิการทหารกลางคนใหม่ กุมอำนาจใหญ่รองจากสีจิ้นผิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จาง เซิงหมิน คณะกรรมการทหารส่วนกลางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนประชาชนที่มหาศาลาประชาชนในปักกิ่งเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2025 (ภาพรอยเตอร์)
การประชุมเต็มคณะสมัยที่สี่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ที่มีขึ้นสี่วัน ได้เสร็จสิ้นลงในวันนี้(23 ต.ค.)   พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯได้ตัดสินการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ทหารระดับแถวหน้าคือ การแต่งตั้งนายพลแห่งกองกำลังจรวด คือ จางเซิงหมิน เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางคนใหม่ ซึ่งกุมอำนาจใหญ่อันดับสองรองจากสีจิ้นผิง ประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง

อนึ่ง ในวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา มีการประกาศปลด เหอ เว่ยตง รองประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ทหารระดับนายพล 8 นาย ออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน และกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (พีแอลเอ)

จางเซิงหมิน เกิดปี 1958 ที่อำเภออู่กง มณฑลส่านซี เข้าร่วมกองทัพปลดแอกประชาชนจีนเมื่อปี 1978 และเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนปี 1979

จาง เซิงหมิน ยังนั่งตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัยประจำคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดในการปราบปรามคอรัปชันภายในกองทัพ และเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัยของคณะกรรมาธิการพรรคฯ

ด้วยตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าว จาง เซิงหมินจึงเป็นมือขวาของสีจิ้นผิงในการดูแลกองทัพให้ปลอดจากการทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง โดยได้ดูแลการสอบสวนที่ขจัดเหล่าเสือร้ายจอมคอรัปชันกว่าสิบนายในไม่กี่ปีมานี้

กำลังโหลดความคิดเห็น