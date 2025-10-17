xs
xsm
sm
md
lg

(ชมภาพ) กองเรือทัพเรือจีนเทียบท่าสัตหีบ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“เรือชีจี้กวง” มาถึงท่าเรือสัตหีบ วันที่ 16 ต.ค. 2568
สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- เมื่อวันพฤหัสบดี (16 ต.ค.) กองเรือที่ 83 สังกัดกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) ได้เดินทางถึงฐานทัพเรือสัตหีบ (จุกเสม็ด) ในจังหวัดชลบุรี เพื่อการเยือนประเทศไทย เป็นเวลา 4 วัน โดยกองเรือที่ 83 ประกอบด้วยเรือ "ชีจี้กวง" และเรือ "อี๋เหมิงซาน"


จางเจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้ร่วมต้อนรับกองเรือที่ 83 โดย “เรือชีจี้กวง” เยือนไทยเป็นครั้งที่ 3 ส่วน “เรืออี๋เหมิงซาน” เยือนไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรก

บรรดาลูกเรือของเรือทั้งสองลำจะเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรและยุทโธปกรณ์ทางทหารอื่นๆ ของกองทัพเรือไทย รวมถึงโรงเรียนนายเรือ

(แฟ้มภาพซินหัว บันทึกภาพวันที่ 16 ต.ค. 2025)

“เรืออี๋เหมิงซาน” มาถึงท่าเรือสัตหีบ วันที่ 16 ต.ค. 2568







“เรือชีจี้กวง” มาถึงท่าเรือสัตหีบ วันที่ 16 ต.ค. 2568
(ชมภาพ) กองเรือทัพเรือจีนเทียบท่าสัตหีบ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
“เรืออี๋เหมิงซาน” มาถึงท่าเรือสัตหีบ วันที่ 16 ต.ค. 2568
(ชมภาพ) กองเรือทัพเรือจีนเทียบท่าสัตหีบ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
(ชมภาพ) กองเรือทัพเรือจีนเทียบท่าสัตหีบ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น