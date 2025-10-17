(ชมภาพ) กองเรือทัพเรือจีนเทียบท่าสัตหีบ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

สำนักข่าวซินหัวรายงาน -- เมื่อวันพฤหัสบดี (16 ต.ค.) กองเรือที่ 83 สังกัดกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) ได้เดินทางถึงฐานทัพเรือสัตหีบ (จุกเสม็ด) ในจังหวัดชลบุรี เพื่อการเยือนประเทศไทย เป็นเวลา 4 วัน โดยกองเรือที่ 83 ประกอบด้วยเรือ "ชีจี้กวง" และเรือ "อี๋เหมิงซาน"
จางเจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ได้ร่วมต้อนรับกองเรือที่ 83 โดย “เรือชีจี้กวง” เยือนไทยเป็นครั้งที่ 3 ส่วน “เรืออี๋เหมิงซาน” เยือนไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรก
บรรดาลูกเรือของเรือทั้งสองลำจะเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรและยุทโธปกรณ์ทางทหารอื่นๆ ของกองทัพเรือไทย รวมถึงโรงเรียนนายเรือ
(แฟ้มภาพซินหัว บันทึกภาพวันที่ 16 ต.ค. 2025)