อย่าหาทำ! ชายจีนโอดค่าทำฟันแพง เลยสั่งอุปกรณ์มาทำเอง สุดท้ายเละเทะทั้งปาก

ชายจากนครเทียนจิน ทำเอาทันตแพทย์ถึงกับกุมขมับ! หลังเขารู้สึกว่าค่าทำฟันในปัจจุบันนั้นแพงเกินไป เลยสั่งซื้อเรซิ่นจากออนไลน์ ในราคา 5 หยวน (ประมาณ 25 บาท) มาซ่อมฟันและอุดฟันเอง ทว่าเรซิ่นกลับเคลือบไปทั่วทั้งปาก ทั้งฟันบนและฟันล่าง ชนิดที่มองไม่เห็นฟันกันเลยทีเดียว
โดยเขาได้มาที่คลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่ง ซึ่งพอทันตแพทย์เห็นสภาพภายในช่องปากของเขาก็ถึงกับตกตะลึง โดยเขาสารภาพว่าก่อนหน้านี้ฟันของเขาหลุด ด้วยความที่ไม่อยากเสียเงินทำฟันปลอม ก็เลยสั่งซื้อเรซิ่นมาทำเอง
อย่างไรก็ตาม เขาไม่คิดเลยว่าเรซิ่นจะติดไปทั่วทั้งปากแบบนี้ ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้ และแนะนำให้มาที่คลินิกทันตกรรมแทน
จากการประเมิน ทันตแพทย์ระบุว่า เรซิ่นติดกับฟันและเหงือกของชายคนนี้อย่างแน่นหนา เกรงว่าหากทำอะไรรุนแรงอาจทำให้ฟันทั้งหมดหลุดออกมาได้ จึงขอเตือนประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากให้มาพบทันตแพทย์โดยตรง อย่าสั่งซื้อและหลงเชื่อสินค้า 'ทำฟัน' ออนไลน์
หลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "ร้านค้าออนไลน์มักขายสินค้าทำฟัน ซึ่งคนที่ซื้อส่วนใหญ่ก็ล้วนไม่มีเงินไปหาหมอฟัน" "เชื่อไปได้ยังไง?" "อย่างกับเอากาวทาปาก" "เงินเดือนฉันไม่พอค่าทำฟันเหมือนกัน" "หาหมอฟันที เงินที่เก็บมาเหลือเป็นศูนย์" และ "ข่าวนี้น่าเศร้ามากนะ ค่าทำฟันแพงมากๆ มันเป็นภาระหนักสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย เขาจ่ายไม่ไหวจริงๆ"
ทั้งนี้ มีรายงานว่ายังไม่สามารถนำเรซิ่นออกจากปากของชายคนนี้ได้ โดยกำลังอยู่ระหว่างการหารือและวางแผนในการรักษา เบื้องต้นชายคนนี้ได้รับยาแก้ปวด เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด
อนึ่ง ตามรายงานระบุว่า ค่าทำฟันในจีนมีตั้งแต่ 100-3,000 หยวนขึ้นไป (ประมาณ 500-15,000 บาทขึ้นไป) ซึ่งจำนวนนี้อาจยังไม่รวมค่าบริการเพิ่มเติมอื่นๆ
