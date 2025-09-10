ซีพีเอฟ ดึงพี่จอง - คัลแลน ร่วมปรุงขนมน้องหมาสูตรใหม่ JerHigh Den-T Chews

ซีพีเอฟ ดึงพี่จอง-คัลแลน ร่วมปรุง JerHigh Den-T Chews ขนมขัดฟันน้องหมาสูตรใหม่ 3 รสชาติ ชูจุดเด่นบำรุงสุขภาพ ขัดสนุกเคี้ยวอร่อยแถมช่วยลดคราบหินปูน ลดปัญหาน้องหมาแปรงฟันยาก
วันที่ 10 กันยายน 2568 นายกิติศักดิ์ ลิ้มอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตอาหารและขนมสุนัขเกรดพรีเมียม แบรนด์ “เจอร์ไฮ” และอาหารเปียกสำหรับน้องแมวอย่าง “จินนี่” เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ JerHigh Den-T Chews ขนมขัดฟันบำรุงสุขภาพสุนัข สูตร Co-Creation กับพี่จอง&คัลแลน เพื่อช่วยดูแลสุขภาพช่องปากน้องหมาอย่างครบวงจร JerHigh Den-T Chews ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์น้องหมาทุกสายพันธุ์ เคี้ยวสนุก อร่อยเพลิน ถือเป็นอีก 1 ตัวช่วยในการขัดฟันและช่วยลดการสะสมของคราบหินปูนได้ในเวลาเดียวกัน
“JerHigh Den-T Chews ไม่ใช่แค่ขนมขัดฟันทั่วไป แต่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์เพื่อสุขภาพน้องหมา” นายกิติศักดิ์กล่าว “สูตรนี้ ไม่ใส่น้ำตาล ไม่ใส่สารปรุงแต่งสีและกลิ่น โปรตีนสูงถึง 18% ไขมันต่ำ และยังมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนโยนต่อช่องปาก ช่วยบำรุงเหงือกและฟัน เพื่อให้น้องสุนัขมี 5 สัญญาณสุขภาพช่องปากที่ดี”
JerHigh ได้พัฒนาสินค้าออกมา 2 ขนาด เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของน้องสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ ขนาด 60 กรัม สำหรับสุนัขพันธุ์เล็กถึงกลาง เคี้ยวง่าย ขนาดพอดีปาก เหมาะกับน้องหมาที่แปรงฟันยาก และขนาด 180 กรัม ซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นและมี 4 รสชาติใหม่ตอบโจทย์สุนัขพันธุ์กลางถึงใหญ่ที่มีแรงเคี้ยวมากกว่า ให้การขัดฟันสนุก มันส์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน JerHigh Den-T Chews ขนาด 60 กรัม มีทั้งหมด 3 สูตรให้ได้เลือกช้อป ได้แก่ สูตรบำรุงสมองและความจำ (รสทูน่า) สูตรบำรุงกระดูกและข้อต่อ (รสนม) สูตรบำรุงเส้นขนและผิวหนัง (รสเบค่อน) วางขายแล้ววันนี้! ที่ร้านเพ็ทช็อปและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/share/19USgpv8T3/?mibextid=wwXIfr