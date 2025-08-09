"มีน พีรวิชญ์"ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ "PSDC"ไม่ใช่แค่คลีนิกทำฟัน

"มีน พีรวิชญ์"พระเอกเนื้อหอมขวัญใจแฟนๆ ร่วมเป็นแขกรับเชิญ พร้อมแชร์ประสบการณ์ และยินดีกับ "Pasook Dental Clinic" ภายใต้การดูแลของ นายแพทย์พัลลภ ตรีบุพชาติสกุล และ คุณปิย์วรา ตรีบุพชาติสกุล ที่เดินหน้าพลิกโฉม!เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของคลีนิกดูแลรักษาช่องปาก เปิดตัวภายใต้แบรนด์ "PSDC Dental Clinic" ในกิจกรรม "Grand Opening"เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา "จากคลินิกทันตกรรมเล็กๆ ในจังหวัดตาก สู่เครือข่ายคลินิกทันตกรรมระดับประเทศ" นี่คือเรื่องราวของ "Pasook Dental Clinic"(พาสุข เด็นทัล คลินิก) ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่ามีสาขามากถึง 23 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งภายในงานนั้นอบอุ่นไปด้วยผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี พร้อมทำกิจกรรม "Grand Opening"อย่างเป็นกันเอง ท่ามกลางการให้กำลังใจของทัพสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน
โดย"นายแพทย์พัลลภ และ คุณปิย์วรา ตรีบุพชาติสกุล" สองผู้บริหาร จัดช่วงเวลาพิเศษด้วยการเปิดตัว "Logo" และ "Re-Branding ใหม่" แบรนด์พาสุข ภายใต้แนวคิด "Sharing Smile"และแบรนด์ใหม่ภายในเครือ "PSDC Dental Clinic"คลินิกทันตกรรมรูปแบบใหม่ที่ผสมรูปแบบการบริการ Wellness เข้าไปร่วมในการบริการ ภายใต้แนวคิด "Experiencing… the First Dental Retreat" ที่ผสานการดูแลสุขภาพช่องปากแบบมืออาชีพเข้ากับประสบการณ์ความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการเครื่องดื่มระดับพรีเมียม, ผู้ใช้บริการสามารถเลือกกลิ่นหรือเสียงระหว่างการทำฟันได้เอง และบริการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันเชิงป้องกัน ก่อนเกิดปัญหา หรือแม่กระทั้งการคัดเลือกพนักงานที่สามารถบริการได้หลากหลายภาษา เพื่อรองรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างครบวงจล และอีกหนึ่งไฮไลท์ คือนักแสดงชื่อดังขวัญใจคนรุ่นใหม่ "มีน พีรวิชญ์"มาร่วมสร้างสีสันในงาน Grand Opening PSDC Dental Clinic ณ โครงการ ArounD Lifestyle Station ย่านเพชรบุรี
"มีน พีรวิชญ์"เล่าว่า "เรื่องการดูแลช่องปากนั้นทำมาอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เด็ก ซึ่งคุณแม่เป็นผู้ปลูกฝัง ย้อนกลับไปจำได้ว่าคุณแม่ค่อยข้างจะกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพช่องปาก เลยดูแลเราตั้งแต่เด็ก จำได้ 6 เดือนครั้งเราจะได้พอหมอฟันตลอดๆ ซึ่งบรรยายกาศไปหาหมอฟัน สมัยอดีตก็รู้สึกกังวลอยู่แล้ว และด้วยความเคยชินเราจึงชินกับการหาหมอฟันมาจนปัจจุบัน ทั้งบรรยากาศคลีนิก, โรงพยาบาล, กลิ่น, อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมาวันนี้ PSDC Dental Clinic นับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่อยากพาคุณแม่มาลองสัมผัสดู จะได้ใกล้และคลายกังวลกับการดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้น"
"นายแพทย์พัลลภ และ คุณปิย์วรา ตรีบุพชาติสกุล" ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า "ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปีที่ผ่านมา ทีมผู้ก่อตั้งคลินิกยึดมั่นในหลัก "ดูแลผู้ป่วยภายใต้มาตราฐานวิชาชีพด้วยความจริงใจ" โดยให้คำแนะนำตามปัญหาที่แท้จริง ไม่ยัดเยียดบริการ ปี 2567 คลินิกทำรายได้กว่า 130 ล้านบาท และตั้งเป้า 200 ล้านบาท ในปี 2568 ด้วยความตั้งใจสร้างคลินิกที่คนไทย "ไว้ใจได้" และ "เข้าถึงได้" ทำเลที่ตั้งสุดพรีเมียม ใจกลางเมือง PSDC สาขาแรก เปิดให้บริการแล้วที่ ArounD Lifestyle Station ถนนเพชรบุรี ใกล้ BTS, MRT และคอนโดที่พักอาศัย เดินทางสะดวก มีที่จอดรถ รองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองทุกเพศทุกวัย"
ทำไมทุกคนถึงควรมาลอง?
● เด็กๆจะลดการกลัวการทำฟัน เพราะเข้าใจการทำฟันผ่านห้องจำลองการเป็นคุณหมอฟัน หรือการพูดคุยกับคุณหมออย่างเป็นกันเอง
● วัยต่างๆ ที่กลัวการทำฟัน การออกแบบและการบริการที่เสมือนคุณมาสปาเพื่อผ่อนคลาย ทั้งการเลือกกลิ่น เสียง เครื่องดื่ม ตามที่คุณต้องการ หรือการนวดขนาดรับการดูแล เพื่อลดความกดดันและอาการกลัว
● ผู้สูงอายุ เพราะเราไม่ได้แค่การรักษา แต่เริ่มตั้งแต่การดูแลก่อนเกิดปัญหา ทำให้ช่วยลดหรือยืดสุขภาพช่องปากและฟันให้ใช้งานได้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
● ชาวต่างชาติ เนื่องจากเราเข้าใจดีว่าปัญหาฟันเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกชาติ เราจึงมีการเตรียมพนักงานหรือคุณหมอที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ จีน หรืออื่นๆ เตรียมไว้ หรือบริการล่าม เพื่อให้การดูและรักษาช่องปากและฟันเป็นไปได้แม่นยำและรักษาได้ตรงจุดที่สุด Pasook และ PSDC Dental Clinic พร้อมเปลี่ยน"การทำฟัน" ให้กลายเป็น "ประสบการณ์ที่อยากกลับมาอีก"
