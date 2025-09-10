“คอสเดนท์” คว้ารางวัลรางวัลใหญ่ระดับเอเชีย 3 ปีซ้อน

COSDENT (คอสเดนท์) ตอกย้ำการเป็นผู้นำบริการด้านทันตกรรมชั้นนำของประเทศไทย คว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่ Master Entrepreneur Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากเวทีระดับภูมิภาค Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารองค์กรธุรกิจประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านบริหารงาน การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
โดยค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ คุณสรรเสริญ เกียรติเวชสุนทร กรรมการผู้จัดการ คลินิกทันตกรรม COSDENT พร้อมด้วยผู้บริหาร ทันตแพทย์สันติราช เกียรติเวชสุนทร, ทันตแพทย์หญิง อรวดี เกียรติเวชสุนทร และคณะแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมใจเข้าร่วมงานประกาศรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย จากเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล โดย Enterprise Asia องค์กรอิสระชั้นนำที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจ และการรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการคัดเลือกองค์กรชั้นนำจากกว่า 16 ประเทศในภูมิภาคที่มีความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของแต่ละองค์กรที่ได้รับรางวัลไปสู่องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก
สำหรับรางวัล “Master Entrepreneur Award” จาก Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025ถือเป็นรางวัลใหญ่ระดับสากลที่ คลินิกทันตกรรม COSDENT ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารองค์กรธุรกิจประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านบริหารงาน การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นับเป็นเกียรติยศสูงสุดสำหรับผู้นำองค์กรที่มีผลงานอันโดดเด่นและมีสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคือผู้นำของธุรกิจที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทันตกรรมชั้นนำของประเทศไทย ในระดับภูมิภาคและระดับสากล ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัย จากการเอาใจใส่และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
โดย สรรเสริญ เกียรติเวชสุนทร กรรมการผู้จัดการ คลินิกทันตกรรม COSDENT เผยว่า “คอสเดนท์ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์จากทุกหน่วยงาน ซึ่งได้ผลในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากลูกค้า นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำพัฒนาองค์กร ตามแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับนั้นยังเป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการทำงานด้วยมาตรฐานสูงและความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง จนทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า”