ซิงเกิล R&B จากอัลบั้มของศิลปินจีนชื่อดังทั้ง 5 จะเข้าถึงอารมณ์ขนาดไหน ไปฟังกันเลย!

ไช่สีว์คุน อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์SWIN-S เขาออกจากวงมาเป็นศิลปินเดี่ยวผู้เก่งกล้าสามารถด้วยอัลบั้ม MYSTERY ที่ขายได้มากกว่า2 ล้านชุดใน12 ชั่วโมงแรกของการเปิดตัวในเดือนเมษายนปีที่แล้วไช่สีว์คุนเขียนเพลงทุกเพลงด้วยตัวเองในอัลบั้ม ให้ผู้ฟังได้สัมผัสถึงท่วงทำนอง R&B แบบใหม่ โดยผสมผสานสไตล์ดั้งเดิมเข้ากับการแต่งเพลงสมัยใหม่ของเขา เพื่อให้ได้เสียงที่ดึงดูดผู้ฟังทั้งในตลาดจีนและตะวันตกสิ่งที่โดดเด่นคือ เสียงของไช่สีว์คุนที่หนักแน่นและกังวานในเพลงของอัลบั้ม MYSTERY โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เพลง Feeling Her ซึ่งเป็นเพลงแจ๊สที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผชิญหน้าที่สร้างความเสียใจอย่างท้าทายและเย้ายวนใจONCE UPON A MOON อัลบั้มล่าสุดของหยวนย่าเหวยมีเพลงจีนที่โดดเด่นมาก ไฮไลท์ของอัลบั้มคือเพลง Little Too Much ที่มีท่วงทำนองสไตล์ป๊อปอินฟิวส์ซึ่งสร้างสรรค์โดยหยวนย่าเหวยเองกับกลุ่มโปรดิวเซอร์คู่หูของเธอ The Monarch ซึ่งหยวนย่าเหวยได้ร่วมงานกับนักดนตรีทั้งในประเทศจีนและอเมริกันจึงสามารถผสมผสานเสียงดนตรีสไตล์ตะวันตกกับสไตล์จีนได้สำเร็จอัลบั้มนี้ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศยามราตรี สไตล์เพลงก็เย้ายวน โรแมนติก และสงบ สำหรับผู้ฟังทุกเพศทุกวัย เพลงกล่อมเด็กอย่างเพลง Kismet และเพลง Circle นั้นนุ่มพอที่จะทำให้ทารกนอนหลับได้ ในขณะที่เพลงอย่าง Gravity และเพลง Harmony สามารถช่วยให้ผู้ใหญ่วัยทำงานรับมือกับความเครียดจากวิถีชีวิตคนเมืองได้ และอัลบั้มนี้ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงเป็นอัลบั้มบันทึกเสียงยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัล Golden Melody Awards ที่กำลังจะมาถึงด้วยหลี่ว์เยี่ยนเหลียง นักร้องวัย18 ปีจากเซี่ยงไฮ้ หลังจากประสบความสำเร็จจากเพลง Fly ที่เข้าถึงอารมณ์อย่างเต็มที่ ก็ปล่อยอัลบั้มเพลงเปิดตัวที่เขาเป็นทั้งผู้แต่งเพลงและผลิตเองในเดือนกันยายน 2021 ซึ่งถือเป็นการบรรลุความฝันตั้งแต่อายุ6 ขวบเมื่อเขาได้ยินเพลงR&B เป็นครั้งแรก (เพลง Spring Breeze ของ Khalil Fong ซึ่งพ่อของเขาเปิดขณะขับรถ)FRESH SOUL เป็นอัลบั้มที่มีแนวเพลงย้อนยุคที่ปลุกความรู้สึกกระปรี้ประเปร่าและความรู้สึกเยาว์วัยโดยเน้นที่ความโรแมนติกอันแสนเบิกบานใจ เสียงของหลี่ว์เยี่ยนเหลียงในอัลบั้ม FRESH SOUL อ่อนโยนปลอบประโลมและเป็นธรรมชาติ และไม่มีการตัดต่อเสียงร้องหลังการอัดในสตูดิโอมากนัก ในอัลบั้มนี้ มีเพลงเด่นๆ คือเพลง Waterloo และเพลง How Much I Love You เป็นเพลง R&B ที่ถ่ายทอดอารมณ์และให้ความรู้สึกที่ดีมาก จากผลงานเพลงของหลี่ว์เยี่ยนเหลียง ทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัล Golden Melody Awards ที่กำลังจะมีขึ้นด้วยเฉินอี้ฝาน ลูกชายของนักร้องเพลงป๊อปชาวไต้หวัน Irene Yeh Ailing และช่างภาพชื่อดังChen Wenbin ได้กลายเป็นศิลปินผู้เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ที่ไม่ยึดถือกฎกรอบและแนวทางแบบประเพณีอัลบั้มPEDESTAL มีธีมหลักคือการเดินทางที่โรแมนติกและเต็มไปด้วยแรงปรารถนาของนักร้อง เนื้อเพลงที่แสดงถึงความจริงใจตรงไปตรงมานั้นพบได้ทั่วไปในเพลงR&B ร่วมสมัยของตะวันตก แต่ค่อนข้างหายากในแนวเพลงจีนทั่วไป ดังนั้นเพลงนี้จึงมีความแปลกใหม่เมื่อเทียบกับเพลง R&B ในจีนด้วยกันเฉินอี้ฝานได้แต่งเพลงที่มีชื่อว่าLUFU ร่วมกับนักร้องเกาหลีG.Soul และนักร้องชาวอเมริกันArin Ray ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงที่ไพเราะที่สุดของอัลบั้มนี้ โดยมาพร้อมกับมิวสิควิดีโอสุดปังหลิวไป่ซิน หญิงสาวผู้มีพรสวรรค์ทางดนตรีวัย 23 ปีนี้ โด่งดังจากการแข่งขันรายการเรียลลิตี้โชว์ The Rap of China ในปี 2018 โดยนับแต่นั้นมา ความสามารถในการร้องเพลงการเขียน และการผลิตเพลงของเธอก็ได้รับการยอมรับจากคนรักดนตรีทั่วประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเธอได้เซ็นสัญญากับค่ายฮิปฮอปเอเชีย-อเมริกันอย่าง 88rising ด้วยเช่นเดียวกับอัลบั้มอื่น ๆ ของหลิวไป่ซิน อัลบั้ม GONE GOLD มีเสียงสูงอันทรงพลังที่หลอมรวมองค์ประกอบของจีนและตะวันตกเข้าด้วยกัน คำว่า "GONE GOLD" หมายถึงวิดีโอเกมที่ผลิตออกมาและส่งออกไปเผยแพร่ ซึ่งประกาศก้องถึงการถือกำเนิดขึ้นมาของเสียงสไตล์ใหม่ในอัลบั้ม โดยมีเพลง ALGTR ที่แต่งขึ้นในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาด ในเพลงนี้หลิวไป่ซินต้องการจับภาพความรู้สึกถึงความไม่รู้และความไม่ไว้วางใจที่คนทั่วโลกรู้สึกได้