เปิดเวที Stop Drink Award ปี 3 รุกเอนเตอร์เทนคนดู ไม่พึ่งน้ำเมา

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการโครงการนโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า สคล.ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม จัดงาน Stopdrink Music Award 2022 ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่รามอินทราสตูดิโอ คัดเลือกวงดนตรีเยาวชนที่มีความสามารถจากทั่วประเทศ 20 วง ซึ่งทีมที่ชนะ 5 อันดับแรกได้รับการจัดทำมิวสิควิดีโอเผยแพร่เพื่อรณรงค์เพื่อการ “ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ” ต่อไปนายวิษณุกล่าวว่า โครงการนี้ได้แรงบันดาลใจและนำบทเรียนจากไอซ์แลนด์และภาพยนตร์ The Royal Hang Over ของอังกฤษ ที่สะท้อนสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนที่เพิ่มขึ้นจนน่าตกใจ มีปัญหาก่ออาชญากรรมและโรคตับ โดยไอซ์แลนด์มีนโยบายเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชน สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองทำกิจกรรมครอบครัวให้มาก ส่งผลให้ลดปัญหาเด็กเยาวชนใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติดลดลงร้อยละ 90"สคล.นำรูปแบบนี้มาปรับใช้ โดยร่วมกับเครือข่ายเด็กเยาวชนในแต่ละพื้นที่ผลักดันเชิงนโยบายระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น ระนอง สมุทรปราการ ขอนแก่น เชียงราย ชลบุรี หลังจากที่ได้ผลักดันให้เกิดการประกาศนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมในงานบุญประเพณีต่างๆ จนเห็นผล" นายวิษณุกล่าวนายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ อดีตกรรมการกองทุน สสส. กล่าวว่า ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2564 พบว่า นักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เป็นผู้หญิงร้อยละ 7 และผู้ชายร้อยละ 5.6 กลุ่มที่ดื่มมากสุดคือวัยทำงาน และวัยรุ่นสูงถึงเกือบร้อยละ 80 สะท้อนถึงอิทธิพลของโฆษณาหรือการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่พยายามทำให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนและผู้หญิง สสส. เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนและพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชน จะเป็นส่วนสำคัญให้เด็กเยาวชนได้ค้นหาตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาตัวเองและเดินตามความฝันได้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกฮอล์และสารเสพติดด้านนายวัชระ บรรณสาร นักร้องนำวง The Doll ในฐานะคณะกรรมการตัดสินการประกวด กล่าวว่า เกณฑ์การตัดสินดูที่ความสามารถในการใช้เครื่องดนตรีทุกชิ้น ซึ่งทุกวงฝีมือดีมากไม่แตกต่างกัน จึงต้องมาตัดสินที่การร้อง ความสมบูรณ์ในการนำเสนอ ความครีเอท มีความโดดเด่น เป็นตัวเอง สามารถสื่อสารสร้างความสนุกสนานบนเวทีได้ มาเป็นตัวหักล้างกัน และคัดเลือกวงดนตรีมีความพร้อมเพื่อผลักดันให้มีความเป็นมืออาชีพในอนาคต โดย 5 วงที่ชนะจะจัดทำมิวสิควิดีโอ คาดว่า 2-3 เดือนจะทยอยออกมาเผยแพร่ ทั้งนี้ ขอฝากน้องๆ ในเวทีนี้และศิลปินรุ่นใหม่ให้มีสติ มุ่งมั่นทำตามความฝัน ส่วนแนวคิดที่ว่าต้องดื่มเหล้าเพื่อสร้างงานศิลปะให้ลื่นไหล สามารถสร้างความสนุกสนานให้คนดูได้นั้น ตนพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วว่าไม่จำเป็น เพราะการดื่มเหล้าทำให้ไม่มีแรง ไม่มีสติ คิดไม่ออก สื่อสารไม่รู้เรื่อง เคยมีวงของรุ่นพี่ดื่มเหล้าขึ้นเล่นคอนเสิร์ตจนพังไม่เป็นท่า ตอนนี้เลยตั้งกฎห้ามดื่มก่อนขึ้นเวทีเด็ดขาด“การจะเป็นวงดนตรีที่ดี หรือนักร้องที่ดี สิ่งที่ควรจะมีเลยคือสติ เพราะเราจะต้องใช้ทั้งสมอง ใช้ความรู้สึก ใช้ทุกอย่าง แต่ถ้าเมา ก็ไม่สามารถทำทุกอย่างได้ดีแน่นอน ไม่มีเรี่ยวแรง ไม่สามารถร้องได้ สมองไม่ทำงาน คุยกับคนไม่รู้เรื่อง ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ความสำเร็จไม่ได้มาด้วยความเมา แต่มาจากจากสติปัญญาการฝึกซ้อม ความพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วทุกอย่างจะดีกับตัวเราเอง” นายวัชระ กล่าว