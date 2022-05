แกงหม้อใหญ่! แฟน Bloodborne ดีใจเก้อ ตกหลุมข่าวรีมาสเตอร์

ตัวเกม Bloodborne กำลังถูกรีมาสเตอร์ใหม่สำหรับเครื่อง PS5 และ PC แถมแต่งแต้มเติมความน่าเชื่อถือด้วยการใส่รายละเอียดว่ามันจะแสดงผลภาพที่ระดับ 4K 60fps รองรับฟีเจอร์แสงเงาสะท้อน Ray-traced พร้อมทั้งมีการแอบอ้างชื่อสตูดิโอ Bluepoint Games มาเป็นผู้รับผิดชอบโปรเจกต์อีกด้วย

Bloodborne remastered is coming to PS5 in August 2022 and PC in Q2 2023



“It comes with a wide range of enhancements including 60 FPS, native 4K resolution, and Ray traced reflections” Bluepoint Games is leading the development with Nixxes Software.https://t.co/XlBMrfM453 pic.twitter.com/Kr1BaXFNGa