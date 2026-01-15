คนดังฮอลลีวู้ดสวมคาร์เทียร์ เฉิดฉายบนพรมแดง

เหล่าแอมบาสเดอร์และ Friends of the Maison ของ คาร์เทียร์ (Cartier) ต่างเลือกสวมใส่เครื่องประดับและนาฬิกาจากคาร์เทียร์ ร่วมงาน Golden Globe Awards ครั้งที่ 83 มีใครบ้างมาดูกัน?
AMAL CLOONEY : มาพร้อมต่างหูปี 2007 ทำจากไวท์โกลด์ประดับเพชร สร้อยข้อมือ Reflection ทำจากไวท์โกลด์ 18 กะรัตประดับเพชร แหวน Panthère ไวท์โกลด์ 18 กะรัตประดับโอนิกซ์ มรกต และเพชร
ELLE FANNING : มาพร้อมสร้อยคอ Pavocelle ทำจากแพลทินัมและเพชรหลากรูปทรง ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของนกยูงรอบเพชรทรงหยดน้ำ พร้อมแหวน Reflection ไวท์โกลด์ 18 กะรัตประดับเพชร และแหวน Broderie ไวท์โกลด์ 18 กะรัตประดับเพชร
PAUL MESCAL :มาพร้อมเข็มกลัดเนคไท ลวดลายสปริง เยลโลโกลด์ 18 กะรัตประดับโอนิกซ์, นาฬิกา Tortue ปี 1984 เยลโลโกลด์ โรสโกลด์ ประดับแซฟไฟร์ทรงคาโบชง พร้อมสายหนัง และคัฟลิงก์ลวดลายสปริง ทำจากเยลโลโกลด์ 18 กะรัตประดับโอนิกซ์
TIMOTHÉE CHALAMET: สวมใส่สร้อยคอ Panthère ทำจากไวท์โกลด์ 18 กะรัต ประดับเพชร มรกต และโอนิกซ์
WALTON GOGGINS : สวมนาฬิการุ่น Tonneau ปี 1992 ตัวเรือนเยลโลโกลด์ ทรงกลม ประดับแซฟไฟร์ทรงคาโบชง ประกอบด้วยทับทิม 17 เม็ด จับคู่กับแหวน Juste un Clou เยลโลโกลด์ 18 กะรัต
SARAH SNOOK: เฉิดฉายพร้อมต่างหูปี 2005 ทำจากแพลตินัมประดับเพชร แหวน Coussin ไวท์โกลด์ 18 กะรัตประดับเพชร แหวน Broderie ไวท์โกลด์ 18 กะรัตประดับเพชร และแหวน Etincelle ไวท์โกลด์ 18 กะรัตประดับเพชร