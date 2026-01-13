xs
“คุณส้มโอ” นักธุรกิจสาว แบรนด์น้ำดื่ม C2 สุดปัง! เชิดฉายบนพรมแดง งานระดับโลก The 83rd Golden Globes Award

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คุณส้มโอ (Thanyarat Jirathitikeat) นักธุรกิจหญิงแถวหน้าของเมืองไทย เจ้าของน้ำดื่มชื่อดัง C2 สร้างปรากฏการณ์ข้ามทวีป เปิดศักราช 2026 ร่วมเดินพรมแดง ณ นคร Los Angeles ในงานระดับโลก The 83rd Golden Globes Award 11 มกราคม ที่โรงแรมหรูระดับตำนานใน Hollywood The Beverly Hilton

ชุดที่คุณส้มโอเลือกสรร คือ ชุดกูตูร์โทนทองขาว ที่ตัดมาพิเศษโดยดีไซเนอร์ระดับโลก Gaby Charbachy หรูหรา ทรงพลัง คือลุคของผู้หญิงเจนเนอเรชั่นใหม่อย่างคุณส้มโอ

คุณส้มโอมีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและมีกลยุทธ์ที่จะเดินทางพาน้ำดื่ม C2 แบรนด์นสัญชาติไทย ที่กำลังจะขยายไปสู่ตลาดโลก

ค่ำคืนวันงานระดับโลก GOLDEN GLOBES ที่ลอสแอนเจลิสครั้งนี้ จึงถูกบันทึกไว้อย่างสวยงาม

