Arnold & Son รังสรรค์ DSTB 42 สองเฉดสีกับจังหวะเวลาเที่ยงตรง

Arnold & Son นำเสนอคอลเลกชัน DSTB 42 (Dial Side True Beat) สองเฉดใหม่แห่งปีคือ Red Gold Mint Green และ Platinum Ascot Blue Editions เป็นนาฬิการุ่นกลไกTrue-Beat Secondsหรือกลไกวินาทีเดินแบบกระโดดไว้บนด้านหน้าปัดให้เห็นเต็มตา
ทั้งสี Mint Green บนตัวเรือนเรดโกลด์ และสี Ascot Blue บนตัวเรือนแพลตินัม บนหน้าปัดจะมีสะพานจักรทองคำ 18 กะรัตสามชิ้น จัดวางในลักษณะสมมาตร รองรับกลไกวินาทีกระโดด ส่วนหน้าปัดย่อยชั่วโมง–นาทีแบบเยื้องศูนย์สีโอปอลขาว ถูกวางในตำแหน่ง 5 นาฬิกา ผิวหน้าปัดแบบเกรนละเอียดเคลือบ PVD สี Mint Green หรือ Ascot Blue ขับให้กลไกที่โชว์อยู่ด้านหน้าโดดเด่น เสริมด้วยเข็มวินาทีเรียวยาวเคลื่อนด้วยจังหวะ “ทีละหนึ่ง” ที่สื่อถึงจิตวิญญาณของ Marine Chronometer ที่แบรนด์ให้กำเนิด
ขับเคลื่อนด้วยกลไกอินเฮาส์ A&S6203 ระบบอัตโนมัติ ความถี่ 4Hz พลังงานสำรอง 55 ชม. ตกแต่งด้วยลาย Côtes de Genève รัศมีและโรเตอร์ทองคำ 22 กะรัตในสไตล์ Haute Horlogerie ทุกชิ้นส่วน สายหนังจระเข้เย็บมือสี Cornish Green หรือ Ink Blue เข้าชุดกับโทนหน้าปัดอย่างลงตัว ทั้งสองรุ่นผลิตเพียงรุ่นละรุ่น 18 เรือน