นาฬิกา Rope by Tiffany ผสานหัตถศิลป์กับนวัตกรรมล้ำสมัย

Tiffany & Co. เปิดตัว Rope by Tiffany นาฬิกาอัญมณี ผลงานระดับตำนานจากคลังมรดกของแบรนด์ ได้รับแรงบันดาลใจจาก Jean Schlumberger หนึ่งในนักออกแบบเครื่องประดับและนาฬิกาผู้ทรงอิทธิพลแห่งศตวรรษที่ 20 ซึ่งร่วมงานกับ Tiffany & Co. ตั้งแต่ปี 1956 คอลเลกชันนี้เป็นผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพู่ เชือกถัก และลวดลายทอผ้า ซึ่งเป็นภาพคุ้นตาจากวัยเด็กของดีไซเนอร์ ในครอบครัวผู้ผลิตสิ่งทอชื่อดังในแคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส

ลวดลายเชือกเกลียวทอง ได้รับการตีความใหม่ในรูปแบบนาฬิกา ที่ซึ่งผสานความงามสมัยใหม่ เข้ากับเทคโนโลยีการผลิตระดับสูง Rope by Tiffany คือนาฬิการุ่นแรกของ Tiffany & Co. ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ให้ความเที่ยงตรงสูง พร้อมพลังงานสำรองที่นานเป็นพิเศษถึง 8 เดือน แม้ไร้แสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือในที่ร่ม ท้องฟ้าแจ่มใสหรือเมฆครึ้ม Rope จะทำงานด้วยพลังของแสง แม้เพียงเล็กน้อยก็เพียงพอ

ตัวเรือนทำจากทองคำ 18K โดดเด่นด้วยวงแหวนซ้อนกัน มาพร้อมหน้าปัดแบบมุกขาวหรือสีดำเงา ขอบหน้าปัดตกแต่งด้วยเชือกทองขัดเงาสองวง คั่นกลางด้วยวงแหวนประดับเพชรเจียระไนทรงกลม ตัวเข็มนาทีออกแบบให้สอดคล้องกับลวดลายเชือก รุ่นขนาด 27 มม. ประดับเพชร 38 เม็ด น้ำหนัก 0.52 กะรัต ส่วนรุ่นขนาด 33 มม. มาพร้อมเพชร 39 เม็ด น้ำหนักรวม 0.9 กะรัต ด้านหลังตัวเรือนสลักโลโก้รูปดวงอาทิตย์พร้อมเพชรหนึ่งเม็ด หน้าปัดมุกขาวจับคู่กับสายจระเข้สี Tiffany Blue® ส่วนหน้าปัดดำเงาคู่กับสายหนังจระเข้สีดำ