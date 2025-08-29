โอริส New York Harbor สนับสนุนBillion Oyster Project

โอริส (Oris) สนับสนุนโครงการ Billion Oyster Project ของมหานครนิวยอร์ก ผ่านนาฬิกาดำน้ำ Aquis Date รุ่น New York Harbor Limited Edition II ผลิตเพียง 2,000 เรือน พร้อมหมายเลขประจำตัวเรือน หน้าปัดสีเขียว Aqua Green แบบเปลือกหอยมุก วัสดุเรืองแสง ที่สะท้อนประกายราวเปลือกหอยนางรม ตัวเรือนสแตนเลสสตีล พร้อมวงแหวนขอบหน้าปัดสแตนเลสสตีลหมุนได้ทิศทางเดียว และสเกลนาทีแบบนูน ขนาด 43.50 มม. หนา 13.10 มม. เข็มนาฬิกา และหลักชั่วโมง ตกแต่งด้วยสารเรืองแสง Super-LumiNova® กระจกหน้าปัดแซฟไฟร์ทรงโดมทั้งสองด้าน เคลือบสารกันแสงสะท้อนด้านใน ฝาหลังสแตนเลสสตีล ขันสกรู พร้อมลวดลายพิเศษ ปุ่มปรับตั้งเวลา เม็ดมะยมนิรภัยสแตนเลสสตีลแบบขันเกลียว สายนาฬิกาสแตนเลสสตีล พร้อมตัวล็อกแบบบานพับ ในเซ็ตมาพร้อมสายรับเบอร์สีเขียว Aqua Green พร้อมตัวล็อกแบบบานพับอีกหนึ่งเส้น การกันน้ำ 300 เมตร กลไก Oris Calibre 733 พลังงานสำรอง 41 ชม. รายได้จากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการนี้โดยตรง