“BUS” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์บนซองขนม“โปเต้ ปาปริก้า คอนเน่” เสิร์ฟกิจกรรม‘กรอบ อร่อย สนุกไปด้วยกัน POPACORN EVERYDAY’สุดฟิน!

เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์สุดว้าว! ครั้งแรกของ อาหารยอดคุณ กับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ คว้าวง “BUS Because of you i shine” จากค่าย SONRAY MUSIC ศิลปิน T-POP ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ เปิดตัวขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ของขนมทั้ง 3 แบรนด์ ได้แก่ โปเต้ ปาปริก้า และ คอนเน่ พร้อมจัดกิจกรรม “Useful Food x BUS กรอบ อร่อย สนุกไปด้วยกัน POPACORN EVERYDAY” เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นทั่วบริเวณลานกิจกรรม Siam Square Block I
คุณประพันธ์ ปุษยไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด เปิดงานกล่าวถึงการเปิดบันทึกหน้าใหม่ปีที่ 41 ของ อาหารยอดคุณ ที่ได้คว้าศิลปิน “BUS Because of you i shine” มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ สร้างปรากฏการณ์ “USEFULFOOD X BUS” และ “POPACORN” สุดฮือฮา!โดนใจทั้ง Gen Z Gen Alpha และ BEUS โดยในงาน แค่วง BUS ปรากฏตัวบนเวทีทักทายแฟนคลับก็กลายเป็นโมเมนต์ฟินไม่ไหว เรียกเสียงกรี๊ดถล่มทลาย ก่อนที่หนุ่ม ๆ ทั้ง12คน จะมานั่งพูดคุยถึงการเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของอาหารยอดคุณทั้ง “โปเต้ ปาปริก้า คอนเน่” แบรนด์ของคนไทยที่อยู่มานานกว่า 40 ปี ที่ครั้งนี้จัดเต็มซองขนมเป็นหน้าน้อง BUS ไม่พอ ยังมีเพลง “POPACORN EVERYDAY” มาเสิร์ฟให้ฮือฮาร้องตามกันได้ถ้วนหน้า
งานนี้ ผู้โชคดีทั้ง 350 ท่านที่ร่วมกิจกรรมสะสมสิทธิ์ ได้ร่วมลุ้นไปกับเกมส์สนุก ๆ และร่วมชมมินิคอนเสิร์ตจากวง BUS ที่เสิร์ฟความหล่อ ออกสเตปสุดเท่ ทั้งเพลง “Watch Your Step” และซิงเกิลล่าสุดเพลง “BB” หอบความฟินตรงหน้ากลับบ้านไปเต็ม ๆ ไม่พอ ยังสามารถเก็บสะสมสิทธิ์และของพรีเมียมได้มากมายได้ตลอดทั้งปี เรียกว่าหันไปทางไหนก็โดนน้อง BUS ตกอย่างแท้จริง!