5 เทรนด์แฟชั่น ใส่รับก่อนซัมเมอร์จะมาถึง!

1. สไตล์คนเมือง
แฟชั่นสไตล์ Preppy ได้รับความนิยมมาหลายปีแล้ว แต่ตอนนี้เริ่มพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ๆ แม้ว่าลุคนี้จะยังมีกลิ่นอายความเป็นนักวิชาการอยู่บ้าง แต่รูปทรงใหม่นั้นพลิ้วไหว และเหมาะกับผู้หญิงที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา ไม่มีอะไรที่รัดรูปเกินไป จนทำให้รู้สึกอึดอัดขณะเดินทางไปทำงานตอนเช้า หรือทำธุระตอนบ่าย
2. สไตล์เด็กนักเรียนประถม
ถึงเวลาเติมพลังใหม่ๆ ด้วยสีสันสดใสและโดดเด่นในฤดูกาลนี้ ชวนให้นึกถึงโทนสีในห้องเรียนอนุบาล ลองจับคู่เสื้อผ้าเข้าด้วยกัน หรือเลือกใช้โทนสีที่ใช้งานได้จริงกว่า อย่าง สีกากี ดำ ขาว และน้ำเงินเข้ม
3. เครื่องประดับสไตล์คุณยายสุดเก๋
คุณยายพูดถูก! ต้องเลือกใส่อะไรที่ใช้งานได้จริง สวมใส่สบายและเสน่ห์แบบเรโทรคือหัวใจสำคัญของเครื่องประดับสุดชิค ลองใช้โซ่คล้องกระเป๋าสตางค์และแว่นตา หรือลองเปลี่ยนรองเท้าผ้าใบ เป็นรองเท้าหนังแบบ Brogues หรือDerbys ที่ดูหรูหรา
4. ชุดทำงานสไตล์ยุค 80’s
ไม่ว่าจะไปทำงานที่ออฟฟิศหรือทำที่บ้าน เสื้อผ้าเข้ารูปกำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ นักออกแบบต่างดึงแรงบันดาลใจจากยุค 80 มาใช้มากขึ้น ทั้งแบบไหล่ที่ดูโดดเด่น เสื้อผูกโบว์ รองเท้าส้นสูงแบบคลาสสิก และกระโปรงทรงดินสอ ซึ่งสวมใส่ได้ง่ายกว่าที่คิด
5.ชุดกีฬาแบบมินิมอล
กางเกงวอร์ม เสื้อแขนยาวแบบมีซิป และเสื้อแจ็กเกตคอสูง กำลังเป็นที่นิยมแบรนด์ต่างๆ มีสินค้าสไตล์นี้ กางเกงเลกกิ้งรัดรูปและเสื้อออกกำลังกาย ค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นทรงที่หลวมกว่าและดูดีขึ้น นี่ไม่ใช่เสื้อแจ็กเกตวอร์ม กางเกงวอร์มตัวใหญ่ หรือกางเกงขาสั้นไนลอน ที่เคยใส่สมัยมัธยม