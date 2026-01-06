"Super Alloy Crush" เกมโร้คไลก์สองมิติสไตล์ Rockman ปล่อยเดโม 22 ม.ค.นี้

Alloy Mushroom สตูดิโอพัฒนาเกมอิสระ เปิดตัว "Super Alloy Crush" เกมแอ็คชั่นสองมิติแนว Roguelike ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Rockman เตรียมปล่อยเดโมบน Steam ในวันที่ 22 มกราคมนี้
ในเกม "Super Alloy Crush" ผู้เล่นจะได้เล่นเป็นนักล่าจักรวาล มู (ยูนิต-02) หรือ เคลลี่ สมาชิกของยานเรนเจอร์ที่ออกเดินทางไปยังดาวเคราะห์ AE-38 เพื่อตามหาสมบัติล้ำค่า โดย มู เป็นหุ่นยนต์นักสู้ระยะประชิดที่ใช้กรงเล็บพลังงานเป็นอาวุธ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว ถนัดการโจมตีต่อเนื่องสร้างความเสียหายมหาศาล ส่วน เคลลี่ เป็นมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนและการต่อสู้เชิงยุทธวิธี เน้นใช้ทักษะในการควบคุมสนามรบเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
เกมเพลย์จะเป็นแนวแอ็คชั่นสองมิติมุมมองด้านข้าง ผสมระบบการเล่นแบบ Roguelike ผู้เล่นจะได้สำรวจดาวเคราะห์ ค้นพบเส้นทาง ตามล่าสมบัติ และอัปเกรดตัวละคร ปลดล็อคทักษะกว่า 50 สกิล ที่สามารถปรับแต่งด้วยการติดตั้งชิปที่มีให้เลือกมากกว่า 100 แบบ เพื่อสร้างสไตล์การเล่นในแบบของตัวเอง สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นแบบ Co-op ก็ได้ นอกจากโหมดผจญภัยตามเนื้อเรื่อง ยังมีโหมดการเล่นสุดท้าทายอย่าง Battle Rush และ Ultimate Challenge
Super Alloy Crush จะปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นบน Steam ในวันที่ 22 มกราคมนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ X: Alloy Mushroom
