"Super Alloy Crush" เกมโร้คไลก์สองมิติสไตล์ Rockman ปล่อยเดโม 22 ม.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Alloy Mushroom สตูดิโอพัฒนาเกมอิสระ เปิดตัว "Super Alloy Crush" เกมแอ็คชั่นสองมิติแนว Roguelike ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Rockman เตรียมปล่อยเดโมบน Steam ในวันที่ 22 มกราคมนี้


ในเกม "Super Alloy Crush" ผู้เล่นจะได้เล่นเป็นนักล่าจักรวาล มู (ยูนิต-02) หรือ เคลลี่ สมาชิกของยานเรนเจอร์ที่ออกเดินทางไปยังดาวเคราะห์ AE-38 เพื่อตามหาสมบัติล้ำค่า โดย มู เป็นหุ่นยนต์นักสู้ระยะประชิดที่ใช้กรงเล็บพลังงานเป็นอาวุธ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว ถนัดการโจมตีต่อเนื่องสร้างความเสียหายมหาศาล ส่วน เคลลี่ เป็นมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนและการต่อสู้เชิงยุทธวิธี เน้นใช้ทักษะในการควบคุมสนามรบเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด


เกมเพลย์จะเป็นแนวแอ็คชั่นสองมิติมุมมองด้านข้าง ผสมระบบการเล่นแบบ Roguelike ผู้เล่นจะได้สำรวจดาวเคราะห์ ค้นพบเส้นทาง ตามล่าสมบัติ และอัปเกรดตัวละคร ปลดล็อคทักษะกว่า 50 สกิล ที่สามารถปรับแต่งด้วยการติดตั้งชิปที่มีให้เลือกมากกว่า 100 แบบ เพื่อสร้างสไตล์การเล่นในแบบของตัวเอง สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นแบบ Co-op ก็ได้ นอกจากโหมดผจญภัยตามเนื้อเรื่อง ยังมีโหมดการเล่นสุดท้าทายอย่าง Battle Rush และ Ultimate Challenge

Super Alloy Crush จะปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นบน Steam ในวันที่ 22 มกราคมนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ X: Alloy Mushroom










