"The Rogue Prince of Persia" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบนสวิตช์ 2

Ubisoft ประกาศวางจำหน่าย "The Rogue Prince of Persia" เกมแอ็กชันแพลตฟอร์ม 2 มิติแนวโร้กไลต์จากแฟรนไชส์เจ้าชายเปอร์เซีย พร้อมให้เล่นแล้วบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2
"The Rogue Prince of Persia" พัฒนาโดยสตูดิโอ Evil Empire โดยเวอร์ชัน Switch ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อการเล่นแบบพกพาและแบบไฮบริด โดยมีคอนเทนต์ทั้งหมดจากเวอร์ชัน 1.0 รวมถึงสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย อาวุธ เหรียญรางวัล และองค์ประกอบศิลป์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ผู้เล่นสามารถสนุกกับการต่อสู้ที่ลื่นไหล การปีนป่ายที่ต่อเนื่อง และเรื่องราวการไถ่บาปที่เข้มข้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ด้วยอาวุธและเหรียญรางวัลมากกว่า 100 ชิ้นให้ปลดล็อกและฝึกฝน การเล่นแต่ละครั้งจะมอบโอกาสใหม่ ๆ ในการปรับตัวและพัฒนา สร้างสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนใครผ่านการสำรวจและการค้นพบ ความคล่องแคล่วว่องไวเป็นกุญแจสำคัญ: การวิ่งบนกำแพง การหลบกับดัก และการทำคอมโบสุดเท่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเอาชีวิตรอด
“การนำเกม The Rogue Prince of Persia มาลงบน Nintendo Switch ถือเป็นก้าวสำคัญที่น่าตื่นเต้น” ลูซี เดอวาเนียร์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกมของ Evil Empireกล่าว “ระบบการต่อสู้ที่รวดเร็วและเล่นซ้ำได้ไม่รู้จบ ทำให้เกมนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การผจญภัยได้ทุกที่ทุกเวลา”
ทั้งนี้ บริษัท U&I Entertainment พันธมิตรผู้จัดจำหน่าย จะวางจำหน่ายเกมในรูปแบบแผ่นสำหรับ Nintendo Switch, Switch 2 และ PlayStation 5 ในวันที่ 10 เมษายน 2569 โดยขณะนี้เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ว โดยชุด Immortal Edition จะมาพร้อมกับกล่อง SteelBook ระดับพรีเมียมพร้อมปลอกหุ้ม โปสเตอร์สองด้าน และการ์ดภาพศิลปะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่โลกในเกมด้วย
เพลงประกอบสุดอลังการจากศิลปินชาวเปอร์เซีย-อเมริกัน ASADI พร้อมให้ฟังแล้วบนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและช่อง YouTube ของ Ubisoft Music และขณะนี้สามารถสั่งจองล่วงหน้า ในรูปแบบแผ่นเสียงไวนิลได้แล้วผ่านทาง Laced Records
"The Rogue Prince of Persia" พร้อมวางจำหน่ายแบบดิจิทัลแล้วบน Ubisoft+, PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch และ Switch 2 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://therogueprinceofpersia.com/
