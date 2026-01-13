Matin Kim X CASETiFY ยกระดับเคสโทรศัพท์ให้กลายเป็นแฟชั่นไอเท็ม

CASETiFY แบรนด์แอคเซสซอรีไลฟ์สไตล์ระดับโลก ประกาศเปิดตัวความร่วมมือครั้งที่สองกับ Matin Kim แบรนด์แฟชั่นสุดยอดนิยมจากประเทศเกาหลี ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงตอกย้ำบทบาทของ CASETiFY ในโลกวัฒนธรรมป๊อปของเกาหลีเท่านั้น แต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีและแฟชั่นเข้าไว้ด้วยกันอย่างชัดเจน
Matin Kim ก่อตั้งขึ้นในกรุงโซลเมื่อปี 2018 โดยผสมผสานสไตล์ที่ทันเทรนด์เข้ากับความสบายในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว แบรนด์เป็นที่รู้จักจากดีไซน์ที่โดดเด่นแต่แฝงความเรียบหรู จนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์โปรดของคนรุ่น Gen Z ในเกาหลีและทั่วเอเชีย และด้วยการขยายอิทธิพลสู่ระดับโลก โลโก้อันเป็นเอกลักษณ์ของ Matin Kim จึงสามารถพบเห็นได้ในเมืองแฟชั่นชั้นนำทั่วโลก
หลังจากคอลเลกชันแรกประสบความสำเร็จและจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วในปี 2023 คอลเลกชัน Matin Kim X CASETiFY กลับมาอีกครั้ง พร้อมดีไซน์ใหม่ทั้งหมด 7 แบบ ถ่ายทอดลวดลายที่โดดเด่นลงบนเคสโทรศัพท์รุ่นซิกเนเจอร์ของ CASETiFY และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ โดยคอลเลกชันนี้เปิดตัวรับต้นปีใหม่ โดยหยิบเอาความรู้สึกสนุกและน่าตื่นเต้นของการ “แกะกล่อง” (Unboxing) มาเป็นธีมหลัก พร้อมนำโลโก้ Matin Kim มาตีความใหม่ผ่านดีเทลของฉลาก เทป และผ้าเดนิม
ไฮไลต์ของคอลเลกชัน ได้แก่ MATIN KIM PAPER CASE ที่จำลองภาพกระดาษสีขาวถูกฉีก เผยให้เห็นโลโก้สีเงินด้านใน และ MATIN KIM UNBOXING CASE ซึ่งมาใน 2 รูปแบบ ถ่ายทอดการผสานกันระหว่างแฟชั่นและแอคเซสซอรีเทคโนโลยี ผ่านภาพสินค้าแฟชั่นของ Matin Kim ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสวมใส่ลุคของแบรนด์ได้หลากหลายชิ้นในหนึ่งเดียว อีกหนึ่งไอเท็มเด่นคือ MATIN KIM Charm Keychain พวงกุญแจพร้อมชาร์มดีไซน์พิเศษ 5 ชิ้น บนโซ่โลหะสีเงินสไตล์วินเทจ
คอลเลกชัน Matin Kim X CASETiFY วางจำหน่ายในราคา 1,499 - 3,300 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2026 เป็นต้นไป ทางออนไลน์ที่ casetify.com/colab และที่ CASETiFY Studio บางสาขา รวมถึงบางไอเท็มที่วางจำหน่ายในร้าน Matin Kim ที่ร่วมรายการ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CASETiFY.com และช่องทางโซเชียลมีเดีย Instagram, Facebook, TikTok และ Twitter