“ห้างโรบินสัน”ผนึก 28 แบรนด์ จัดSUPER JEANS WEEK 2025

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รุกตลาดยีนส์ปลายปี จัดงานยีนส์ งานใหญ่แห่งปี “ROBINSON SUPER JEANS WEEK 2025” ผนึก 28 แบรนด์ยีนส์ไทย – อินเตอร์ชั้นนำ สร้างปรากฏการณ์ “Jeans All Day, Every Day” ยืนหนึ่งเดสติเนชันยีนส์ที่ครบ – คุ้มที่สุดสำหรับคนรักเดนิมทั่วประเท คาดหนุนยอดขายแผนกยีนส์เติบโตกว่า 10% เมื่อเทียบจากปีก่อน เดินหน้าขยายคอมมูนิตี้คนรักยีนส์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
นางอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารสินค้าบุรุษและสตรี ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ตลาดยีนส์ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีฐานลูกค้าที่กว้างและแข็งแรง ครอบคลุมทุกเจเนอเรชัน ตั้งแต่ผู้บริโภคที่ใส่ยีนส์เป็นไอเทมประจำวัน ไปจนถึงสายแฟชั่นที่มองหาคอลเลกชันพิเศษและดีไซน์ใหม่ ๆ ความสำเร็จของแผนกยีนส์ห้างโรบินสันในช่วงปีที่ผ่านมา จึงสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าไม่ได้มองยีนส์เพียงเป็นสินค้าใส่ทน แต่คือ ‘ไลฟ์สไตล์’ ที่บอกตัวตน และสามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส เพราะทุกวันคือวันยีนส์
ที่ผ่านมาแคมเปญยีนส์ของห้างโรบินสันประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น ทั้งในด้านยอดขาย การมีส่วนร่วมของลูกค้า และการสร้างประสบการณ์ค้าปลีกที่มีเอกลักษณ์ จนกลายเป็นงานที่แฟนเดนิมรอคอยในทุกปี ปีนี้เราจึงได้ผนึกกำลัง 28 แบรนด์ยีนส์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ คิกออฟงานยีนส์ งานใหญ่แห่งปี ‘ROBINSON SUPER JEANS WEEK 2025’ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ครบยิ่งขึ้น ทั้งในด้านสินค้า คอนเทนต์ กิจกรรม และความคุ้มค่า ให้ลูกค้าได้ค้นพบ ‘ยีนส์ตัวที่ใช่’ อย่างแท้จริง
“เราใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าในการออกแบบประสบการณ์ทุกวันคือวันยีนส์ ตั้งแต่การคัดสรรคอลเลกชันใหม่ล่าสุด ลิมิเต็ดเอดิชัน และนวัตกรรมยีนส์สุดล้ำ ไปจนถึงดีลและข้อเสนอที่ตอบโจทย์อินไซต์ลูกค้า โดยคาดว่าแคมเปญนี้จะช่วยหนุนยอดขายแผนกยีนส์เติบโตกว่า 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกัน โรบินสันยังเดินหน้าขยาย ‘ยีนส์คอมมูนิตี้’ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ เพื่อย้ำบทบาทความเป็น ‘ยีนส์เดสติเนชันอันดับหนึ่งของไทย’ อย่างเต็มรูปแบบ และสร้าง ecosystem คนรักยีนส์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนเชื่อมต่อทั้งสินค้า ประสบการณ์ และคอมมูนิตี้ในทุกช่องทาง”
สำหรับงาน “ROBINSON SUPER JEANS WEEK 2025” ประกอบด้วย 3 ไฮไลต์หลักที่คนรักยีนส์ไม่ควรพลาด! ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 3 พ.ย. 68 ณ ลาน CASCATA ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และที่แผนกยีนส์ ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) รวมถึงทุกช่องทางช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ
1. งานยีนส์ งานใหญ่ที่รวมไอเทมจาก 28 แบรนด์ดัง ครบในงานเดียว
พบกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุด ลิมิเต็ดเอดิชัน และนวัตกรรมยีนส์สุดล้ำจากแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ...
- Niyom Jeans กับยีนส์รักษ์โลก ผลิตจากเส้นใยขวดน้ำรีไซเคิล 8 ขวดต่อกางเกง 1 ตัว สวมใส่สบาย ระบายอากาศดี และยืดหยุ่นสูง
- Jack Russel โชว์ความครีเอทีฟด้วย “ยีนส์ยักษ์ใหญ่” และ “ยีนส์จิ๋วสุด” สุดสะดุดตา
- Levi’s® เปิดตัวคอลเลกชันลิมิเต็ด Levi’s® x Toy Story 30th Anniversary Collection ฉลอง 30 ปีแห่งมิตรภาพของวู้ดดี้และบัซ ผสานกลิ่นอายตะวันตกสุดคลาสสิกกับเสน่ห์จากกล่องของเล่นของแอนดี้
- Lee กับคอลเลกชันพิเศษ LEE X AKID FROM YESTERDAY เมื่อยีนส์ตำนานระดับโลกจับมือแบรนด์สตรีทชื่อดัง ถ่ายทอดเสน่ห์ระหว่างเสื้อผ้ายุคเก่าและใหม่ในสไตล์วินเทจสุดเท่
- Wrangler เปิดตัวคอลเลกชันคลาสสิก WRANGLER CASEY JONES ยีนส์เข้มริมแดง “วีรบุรุษขับรถไฟยุค 1900”
- Mc Jeans กับแจ็กเก็ตคอลเลกชันพิเศษ MC JEANS JACKET COLLECTION THE REGION 50 YEAR
- Orifant เปิดตัวบริการพิเศษ Custom Jeans ตัดเย็บยีนส์ด่วนภายใน 3 ชั่วโมง! เพื่อให้คุณได้ “กางเกงยีนส์ตัวที่ใช่” ในสไตล์ของตัวเอง
- GQ กับคอลเลกชันใหม่ GQ Minimal Jeans 4 Fits | 7 Colors ยีนส์มินิมอลที่มาพร้อมฟังก์ชัน GQ On-The-Move Pocket ช่องเก็บมือถือสุดชาญฉลาด และ GQ 7-Pocket Jeans ดีไซน์ 7 กระเป๋าเก๋ไม่ซ้ำใคร!
2. ดีลโปรโมชันสุดคุ้ม เพื่อคนรักยีนส์โดยเฉพาะ
- ยีนส์ลดสูงสุด 50–80% (เฉพาะรุ่น / เฉพาะแบรนด์)
- สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30% และสินค้าราคาเดียวสุดคุ้ม
- รับคูปองและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 7,500 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 23–31 ตุลาคม 2568
- สมาชิกเดอะวันแลก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 150 บาท แบบไม่มีขั้นต่ำ ระหว่างวันที่ 23–31 ต.ค. 2568 (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
- Weekend Special Deals! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะวันศุกร์–อาทิตย์จากหลากหลายแบรนด์ดัง
- รับฟรี! “ถังโรบิ้น จุ๊บจิ๊บ” เมื่อช้อปภายในงานครบ 3,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะงานที่ลาน CASCATA ชั้น G ศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต / ของมีจำนวนจำกัด)
3. สนุกกับกิจกรรมเก๋ ๆ สำหรับสายโซเชียลและสายแฟชั่น!
- Instagrammable Snap Zone กับมุมถ่ายภาพ “Street Mirror” กระจกโค้งสุดคูล ดีไซน์เพื่อคอมมูนิตี้สายโซเชียลโดยเฉพาะ เก็บลุคเดนิมให้โดดเด่นด้วยมิติแสงและเงาที่ลงตัว แค่โพสท์พร้อมแฮชแท็ก #RobinsonSuperJeans2025 ก็ได้ภาพสวยอัปขึ้น IG ได้ทันที
- เวิร์กช็อป DIY Keychain by gift.from.me ชวนสายคราฟต์มาเก็บโมเมนต์เดนิมกลับบ้าน ด้วยการทำพวงกุญแจหนังสุดชิคในสไตล์ของคุณเอง จะเกี่ยวกระเป๋าหรือหูกางเกงก็เพิ่มความเท่ได้ทันที! เพียงช้อปภายในงานครบ 2,000 บาท เข้าร่วมเวิร์กช็อปมูลค่า 200 บาท ฟรี! (จำกัด 60 สิทธิ์ต่อวัน)
มาร่วมคิกออฟงานยีนส์ งานใหญ่แห่งปี “ROBINSON SUPER JEANS WEEK 2025” ที่รวมที่สุดของเทรนด์แฟชั่นยีนส์ ดีลสุดคุ้ม และกิจกรรมไว้ครบในงานเดียว! ตั้งแต่วันนี้ – 3 พ.ย. 68 ณ ลาน CASCATA ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และที่แผนกยีนส์ ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) รวมทั้งทุกช่องทางการช้อปปิ้งของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop Robinson Personal Shopper on Demand ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวที่พร้อมดูแลทุกความต้องการ Central App และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง และอย่าพลาดติดตามสีสันและความเคลื่อนไหวของงานยีนส์ งานใหญ่แห่งปีในแต่ละภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่องที่ Facebook Page: Robinson Department Store เพราะ ‘Jeans All Day, Every Day’ ของจริง ต้องที่ห้างโรบินสันเท่านั้น