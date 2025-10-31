xs
xsm
sm
md
lg

“ห้างโรบินสัน”ผนึก 28 แบรนด์ จัดSUPER JEANS WEEK 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รุกตลาดยีนส์ปลายปี จัดงานยีนส์ งานใหญ่แห่งปี “ROBINSON SUPER JEANS WEEK 2025” ผนึก 28 แบรนด์ยีนส์ไทย – อินเตอร์ชั้นนำ สร้างปรากฏการณ์ “Jeans All Day, Every Day” ยืนหนึ่งเดสติเนชันยีนส์ที่ครบ – คุ้มที่สุดสำหรับคนรักเดนิมทั่วประเท คาดหนุนยอดขายแผนกยีนส์เติบโตกว่า 10% เมื่อเทียบจากปีก่อน เดินหน้าขยายคอมมูนิตี้คนรักยีนส์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง


นางอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารสินค้าบุรุษและสตรี ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ตลาดยีนส์ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีฐานลูกค้าที่กว้างและแข็งแรง ครอบคลุมทุกเจเนอเรชัน ตั้งแต่ผู้บริโภคที่ใส่ยีนส์เป็นไอเทมประจำวัน ไปจนถึงสายแฟชั่นที่มองหาคอลเลกชันพิเศษและดีไซน์ใหม่ ๆ ความสำเร็จของแผนกยีนส์ห้างโรบินสันในช่วงปีที่ผ่านมา จึงสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าไม่ได้มองยีนส์เพียงเป็นสินค้าใส่ทน แต่คือ ‘ไลฟ์สไตล์’ ที่บอกตัวตน และสามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส เพราะทุกวันคือวันยีนส์

ที่ผ่านมาแคมเปญยีนส์ของห้างโรบินสันประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่น ทั้งในด้านยอดขาย การมีส่วนร่วมของลูกค้า และการสร้างประสบการณ์ค้าปลีกที่มีเอกลักษณ์ จนกลายเป็นงานที่แฟนเดนิมรอคอยในทุกปี ปีนี้เราจึงได้ผนึกกำลัง 28 แบรนด์ยีนส์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ คิกออฟงานยีนส์ งานใหญ่แห่งปี ‘ROBINSON SUPER JEANS WEEK 2025’ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ครบยิ่งขึ้น ทั้งในด้านสินค้า คอนเทนต์ กิจกรรม และความคุ้มค่า ให้ลูกค้าได้ค้นพบ ‘ยีนส์ตัวที่ใช่’ อย่างแท้จริง


“เราใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าในการออกแบบประสบการณ์ทุกวันคือวันยีนส์ ตั้งแต่การคัดสรรคอลเลกชันใหม่ล่าสุด ลิมิเต็ดเอดิชัน และนวัตกรรมยีนส์สุดล้ำ ไปจนถึงดีลและข้อเสนอที่ตอบโจทย์อินไซต์ลูกค้า โดยคาดว่าแคมเปญนี้จะช่วยหนุนยอดขายแผนกยีนส์เติบโตกว่า 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกัน โรบินสันยังเดินหน้าขยาย ‘ยีนส์คอมมูนิตี้’ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ เพื่อย้ำบทบาทความเป็น ‘ยีนส์เดสติเนชันอันดับหนึ่งของไทย’ อย่างเต็มรูปแบบ และสร้าง ecosystem คนรักยีนส์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนเชื่อมต่อทั้งสินค้า ประสบการณ์ และคอมมูนิตี้ในทุกช่องทาง”

สำหรับงาน “ROBINSON SUPER JEANS WEEK 2025” ประกอบด้วย 3 ไฮไลต์หลักที่คนรักยีนส์ไม่ควรพลาด! ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 3 พ.ย. 68 ณ ลาน CASCATA ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และที่แผนกยีนส์ ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) รวมถึงทุกช่องทางช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ


1. งานยีนส์ งานใหญ่ที่รวมไอเทมจาก 28 แบรนด์ดัง ครบในงานเดียว
พบกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุด ลิมิเต็ดเอดิชัน และนวัตกรรมยีนส์สุดล้ำจากแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ...
- Niyom Jeans กับยีนส์รักษ์โลก ผลิตจากเส้นใยขวดน้ำรีไซเคิล 8 ขวดต่อกางเกง 1 ตัว สวมใส่สบาย ระบายอากาศดี และยืดหยุ่นสูง
- Jack Russel โชว์ความครีเอทีฟด้วย “ยีนส์ยักษ์ใหญ่” และ “ยีนส์จิ๋วสุด” สุดสะดุดตา
- Levi’s® เปิดตัวคอลเลกชันลิมิเต็ด Levi’s® x Toy Story 30th Anniversary Collection ฉลอง 30 ปีแห่งมิตรภาพของวู้ดดี้และบัซ ผสานกลิ่นอายตะวันตกสุดคลาสสิกกับเสน่ห์จากกล่องของเล่นของแอนดี้
- Lee กับคอลเลกชันพิเศษ LEE X AKID FROM YESTERDAY เมื่อยีนส์ตำนานระดับโลกจับมือแบรนด์สตรีทชื่อดัง ถ่ายทอดเสน่ห์ระหว่างเสื้อผ้ายุคเก่าและใหม่ในสไตล์วินเทจสุดเท่

- Wrangler เปิดตัวคอลเลกชันคลาสสิก WRANGLER CASEY JONES ยีนส์เข้มริมแดง “วีรบุรุษขับรถไฟยุค 1900”
- Mc Jeans กับแจ็กเก็ตคอลเลกชันพิเศษ MC JEANS JACKET COLLECTION THE REGION 50 YEAR
- Orifant เปิดตัวบริการพิเศษ Custom Jeans ตัดเย็บยีนส์ด่วนภายใน 3 ชั่วโมง! เพื่อให้คุณได้ “กางเกงยีนส์ตัวที่ใช่” ในสไตล์ของตัวเอง
- GQ กับคอลเลกชันใหม่ GQ Minimal Jeans 4 Fits | 7 Colors ยีนส์มินิมอลที่มาพร้อมฟังก์ชัน GQ On-The-Move Pocket ช่องเก็บมือถือสุดชาญฉลาด และ GQ 7-Pocket Jeans ดีไซน์ 7 กระเป๋าเก๋ไม่ซ้ำใคร!


2. ดีลโปรโมชันสุดคุ้ม เพื่อคนรักยีนส์โดยเฉพาะ
- ยีนส์ลดสูงสุด 50–80% (เฉพาะรุ่น / เฉพาะแบรนด์)
- สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30% และสินค้าราคาเดียวสุดคุ้ม
- รับคูปองและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 7,500 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 23–31 ตุลาคม 2568
- สมาชิกเดอะวันแลก 1,000 คะแนน รับส่วนลด 150 บาท แบบไม่มีขั้นต่ำ ระหว่างวันที่ 23–31 ต.ค. 2568 (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
- Weekend Special Deals! รับส่วนลดพิเศษเฉพาะวันศุกร์–อาทิตย์จากหลากหลายแบรนด์ดัง
- รับฟรี! “ถังโรบิ้น จุ๊บจิ๊บ” เมื่อช้อปภายในงานครบ 3,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะงานที่ลาน CASCATA ชั้น G ศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต / ของมีจำนวนจำกัด)


3. สนุกกับกิจกรรมเก๋ ๆ สำหรับสายโซเชียลและสายแฟชั่น!
- Instagrammable Snap Zone กับมุมถ่ายภาพ “Street Mirror” กระจกโค้งสุดคูล ดีไซน์เพื่อคอมมูนิตี้สายโซเชียลโดยเฉพาะ เก็บลุคเดนิมให้โดดเด่นด้วยมิติแสงและเงาที่ลงตัว แค่โพสท์พร้อมแฮชแท็ก #RobinsonSuperJeans2025 ก็ได้ภาพสวยอัปขึ้น IG ได้ทันที
- เวิร์กช็อป DIY Keychain by gift.from.me ชวนสายคราฟต์มาเก็บโมเมนต์เดนิมกลับบ้าน ด้วยการทำพวงกุญแจหนังสุดชิคในสไตล์ของคุณเอง จะเกี่ยวกระเป๋าหรือหูกางเกงก็เพิ่มความเท่ได้ทันที! เพียงช้อปภายในงานครบ 2,000 บาท เข้าร่วมเวิร์กช็อปมูลค่า 200 บาท ฟรี! (จำกัด 60 สิทธิ์ต่อวัน)

มาร่วมคิกออฟงานยีนส์ งานใหญ่แห่งปี “ROBINSON SUPER JEANS WEEK 2025” ที่รวมที่สุดของเทรนด์แฟชั่นยีนส์ ดีลสุดคุ้ม และกิจกรรมไว้ครบในงานเดียว! ตั้งแต่วันนี้ – 3 พ.ย. 68 ณ ลาน CASCATA ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และที่แผนกยีนส์ ห้างโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) รวมทั้งทุกช่องทางการช้อปปิ้งของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop Robinson Personal Shopper on Demand ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวที่พร้อมดูแลทุกความต้องการ Central App และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง และอย่าพลาดติดตามสีสันและความเคลื่อนไหวของงานยีนส์ งานใหญ่แห่งปีในแต่ละภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่องที่ Facebook Page: Robinson Department Store เพราะ ‘Jeans All Day, Every Day’ ของจริง ต้องที่ห้างโรบินสันเท่านั้น















“ห้างโรบินสัน”ผนึก 28 แบรนด์ จัดSUPER JEANS WEEK 2025
“ห้างโรบินสัน”ผนึก 28 แบรนด์ จัดSUPER JEANS WEEK 2025
“ห้างโรบินสัน”ผนึก 28 แบรนด์ จัดSUPER JEANS WEEK 2025
“ห้างโรบินสัน”ผนึก 28 แบรนด์ จัดSUPER JEANS WEEK 2025
“ห้างโรบินสัน”ผนึก 28 แบรนด์ จัดSUPER JEANS WEEK 2025
+12
กำลังโหลดความคิดเห็น