Boonaz จับมือ ‘แบมแบม’ เปิดป๊อปอัพสุดคิ้วท์ครั้งแรกในไทย ที่ เซ็นทรัล พาร์ค 20-23 พ.ย.นี้!   พร้อมเผยคอลเลกชันใหม่ “Mistveil Manor Plush Series” ชวนทุกคนกล้าที่จะเป็นตัวเอง

สาวกอาร์ตทอยได้กรี๊ดสนั่น! เมื่อ Boonaz (บูนาซ) แบรนด์คาแรกเตอร์ชื่อดัง มากุมหัวใจชาวไทยด้วยคาแรกเตอร์มอนสเตอร์ตัวน้อยแสนลึกลับ เปิดคอลเลกชันใหม่ “Mistveil Manor Plush Series” ที่ได้ศิลปินระดับโลกและไอคอนอย่าง “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” (BamBam GOT7) มาร่วมถ่ายทอดแนวคิด “The Courage to Express Yourself” (ความกล้าที่จะเป็นตัวเอง) พร้อมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษครั้งแรกในประเทศไทย กับ Limited Pop-Up Store ใจกลางกรุงเทพฯ จัดเต็มทั้งกิจกรรมสุดสนุกและสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ พาร์คไซด์ ฮอลล์ ชั้น G, เซ็นทรัล พาร์ค ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2568 นี้เท่านั้น
Boonaz: มอนสเตอร์ตัวน้อยแห่งคฤหาสน์หมอก
Boonaz เป็นแบรนด์คาแรกเตอร์ร่วมสมัยจาก Boonaz Studio ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของมอนสเตอร์น้อยผู้ถูกสาป เบื้องหลังความน่ารักของเจ้าหนูน้อยปิศาจ คือเรื่องราวที่แฝงด้วยความหมายลึกซึ้ง คาแรกเตอร์นี้ถือกำเนิดขึ้นในคฤหาสน์เก่าแก่ที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกและมนตร์ดำ จนทำให้ Boonaz ลืมเลือนอดีตของตนเองไปทั้งหมด ตัวละครเปรียบเสมือนเด็กน้อยที่มองโลกในแง่ดี มีพลังแห่งความสุขแม้ในวันที่ไม่สมบูรณ์ สะท้อนแนวคิดของ “ความงดงามในความไม่สมบูรณ์แบบ” แรงบันดาลใจของ Boonaz มาจากกลิ่นอายความโรแมนติกของ “แสงจันทร์” และมนต์เสน่ห์อันลึกลับสไตล์วินเทจของ “อังกฤษยุคเก่า” สิ่งที่โดดเด่นคือตราสัญลักษณ์ “แม่กุญแจรูปหัวใจ” ที่อยู่กลางลำตัว ซึ่งรอคอย “กุญแจแห่งหัวใจ” ของใครสักคนเพื่อเปิดประตูสู่เรื่องราวแห่งการเยียวยาและมิตรภาพ
“Mistveil Manor Plush Series” คอลเลกชันเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
การเปิดตัวคอลเลกชัน “Mistveil Manor Plush Series” นับเป็นครั้งแรกของการมาถึงประเทศไทยของ Boonaz และเป็นซีรีส์แรกในจักรวาล Boonaz
โดยคอลเลกชั่นสุดคิวท์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากตุ๊กตาโบราณของอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ออกแบบให้เป็น “เครื่องรางแห่งการเยียวยา (Healing Charm)” จากคฤหาสน์ Boonaz ประกอบด้วยไอเท็ม ตุ๊กตาพวงกุญแจ ทั้งหมด 4 แบบ ซึ่งแต่ละตัวแทน “อารมณ์ด้านต่าง ๆ” ของ Boonaz ได้แก่ Boonaz Original: ตัวแทนของความซื่อสัตย์และการยอมรับในตนเอง Sheep Costume: แทนอารมณ์แห่งความอ่อนโยนและความเมตตา Bunny Costume: แทนอารมณ์แห่งความหวังและความฝัน Bear Costume : แทนอารมณ์แห่งความอบอุ่นและการปลอบประโลม นอกจากนี้ ยังมีสินค้าในธีมพิเศษ อาทิ Boonaz Magic Lucky Charm, สติกเกอร์, แม่เหล็กติดตู้เย็น และเฮดแบนสุดน่ารัก พร้อมมินิเกม “Find Your Inner Monster” ที่ชวนให้ค้นหาว่าตัวเองคือมอนสเตอร์อารมณ์แบบใดในจักรวาล Boonaz
บริดเจ็ต ลิม (Bridget Lim) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของ Boonaz Studio กล่าวว่า “หัวใจของ Boonaz คือการเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ เราเชื่อว่าความไม่สมบูรณ์แบบคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์งดงาม คาแรกเตอร์นี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อบอกว่า ‘คุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะมีคุณค่า’ Boonaz คือเพื่อนตัวน้อยที่พร้อมอยู่เคียงข้างคุณในวันที่โลกเงียบที่สุด”
BamBam x Boonaz Series: แสงและอารมณ์ในความกล้าที่จะเป็นตัวเอง
ไฮไลต์ของคอลเลกชันนี้ คือการร่วมงานกับไอค่อนระดับโลก “แบมแบม” กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” หรือ BamBam GOT7 โดยการนำเสนอพลังความคิดสร้างสรรค์และสไตล์อันมีเอกลักษณ์ของเขา ซึ่งสอดคล้องกับจิตวิญญาณของ Boonaz อย่างสมบูรณ์แบบ แบมแบมไม่ได้เป็นเพียงศิลปิน แต่คือตัวแทนของ ‘ด้านแห่งแสงสว่าง’ ผู้ที่กล้าเปล่งประกายและซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ซึ่งสะท้อนคอนเซ็ปต์ ‘The Courage to Express Yourself’ ได้อย่างชัดเจนที่สุด โดยแบมแบมยังมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การหารือเกี่ยวกับภาพลักษณ์หลัก (Key Visuals) ไปจนถึงการเสนอแนวคิดเพื่อเพิ่ม ‘พลังและเสน่ห์บนเวที’ ให้กับคาแรกเตอร์ Boonaz ทำให้มอนสเตอร์น้อยตัวนี้ดูมีชีวิตชีวาและเป็นสัญลักษณ์ของพลังบวกอย่างแท้จริง โดยในโปรเจกต์นี้ แบมแบมได้มีส่วนร่วมในกระบวนการครีเอทีฟ ตั้งแต่การร่วมออกแบบ Key Visual การเลือกโทนสีของคาแรกเตอร์ ไปจนถึงแนวคิดของแคมเปญ เพื่อให้ Boonaz ถ่ายทอดพลังและความมีชีวิตชีวาในแบบ “on-stage energy”
แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล กล่าวว่า “สำหรับผม Boonaz คือเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเราในทุกความรู้สึก ไม่ว่าจะเศร้า เหงา หรือมีความสุข มันเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าที่จะเป็นตัวเอง และยอมรับทุกด้านหัวใจเรา”
มาร่วมค้นหาและปลดปล่อยตัวตนไปกับ Boonaz และ “แบมแบม” ได้ในงาน Boonaz Limited Pop-Up in Thailand ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2568 พาร์คไซด์ ฮอลล์ ชั้น G, เซ็นทรัล พาร์ค ภายในงาน Pop-Up นอกจากจะได้สัมผัสสินค้าคอลเลกชันใหม่แบบใกล้ชิดแล้ว ยังมีกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ให้ร่วมสนุกมากมาย ทั้งโซน Interactive “Find Your Inner Monster” ให้ทุกคนได้ค้นหาว่าอารมณ์ของตัวเองเป็นเหมือนมอนสเตอร์ตัวใดในจักรวาล Boonaz ไปจนถึงโฟโต้สปอตสุดน่ารัก และสินค้าพิเศษที่จัดทำขึ้นเฉพาะโอกาสนี้
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Boonaz Instagram: boonaz_meetfunky TikTok: boonaz_meetfunky และ X: MeetFunky666