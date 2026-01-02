ZO&FRIENDS x CASETiFY คอลแลปคอลเล็กชัน อบอวลไปด้วยความอบอุ่นและความคิดสร้างสรรค์

CASETiFY แบรนด์เทค–ไลฟ์สไตล์ระดับโลก เผยโฉมคอลแลปคอลเล็กชันแรกกับ ZO&FRIENDS คาแรกเตอร์ที่แจ้งเกิดเป็นไอคอนระดับโลกทันทีที่เปิดตัวเมื่อฤดูร้อนปีก่อน สู่เทคแอคเซสซอรีออฟฟิเชียลชุดแรก การเปิดตัวนี้เป็นการผสานโลกแห่งความเยียวยาวและความสบายใจเข้ากับดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ CASETiFY จนเกิดพลังสร้างสรรค์ที่โดดเด่นยิ่งกว่าเดิม
ZO&FRIENDS เกิดจากความร่วมมือระหว่าง IPX (หรือ LINE FRIENDS เดิม) กับ G-DRAGON ตัวละครแต่ละตัวล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่า ZOA แมวปุยเมฆผู้เนิบช้า ดูเย็นชาแต่ก็เปี่ยมความห่วงใย, A&NE จอมจุ้นแต่ก็แสนอบอุ่น, หรือ AKIZAKI ฟองหลากสีสันอันเกิดจากรอยเท้าของ ZOA ซึ่งไม่อาจคาดเดาได้
คอลเล็กชัน ZO&FRIENDS x CASETiFY มาพร้อมเคสลายสติกเกอร์, เคสคัสตอม, และเทคแอคเซสซอรีหลากชนิด โดดเด่นด้วยงานอาร์ตสุดน่ารักของ ZOA, A&NE และ AKIZAKI โดยมีไฮไลต์อย่างเคส Shake Shake ที่มีพวกกุญแจอะคริลิกเคลื่อนไหวไปมาตามแรงขยับ สร้างจังหวะแห่งความเพลิดเพลินให้การใช้งานในทุกวันมีชีวิตชีวามากขึ้น
ความพิเศษยังต่อเนื่องด้วยการเปิดตัว พวงกุญแจตุ๊กตา ZOA รุ่นลิมิเต็ดเฉพาะ CASETiFY ต่อยอดจากตุ๊กตา ZOA รุ่นเดิม ด้วยการปรับสีผ้าพันคอใหม่และติดชาร์มรูปตัว C สัญลักษณ์ของ CASETiFY ไว้บนสร้อยคอ นอกจากนี้ยังมีการเปิดขาย 3 ไอเท็มจากไลน์สินค้า ZO&FRIENDS ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ ได้แก่ ปกพาสปอร์ต ZOA, กระเป๋าอเนกประสงค์ ZOA, และกระเป๋าเดินทางแบบพับได้ ZO&FRIENDS ซึ่งวางจำหน่ายที่หน้าร้านก่อนกำหนดราวหนึ่งสัปดาห์ ยิ่งเรียกกระแสความคาดหวังจากแฟนๆ ให้สูงขึ้นไปอีกระดับ
เพื่อฉลองคอลแลปสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งนี้ CASETiFY จัดกิจกรรมมอบกล่องของขวัญรุ่นพิเศษที่สตูดิโอออฟไลน์เฉพาะสาขา โดยผู้ที่ซื้อสินค้าครบชุด ได้แก่เคสโทรศัพท์ ZO&FRIENDS x CASETiFY 2 ชิ้น (แบบใดก็ได้), การ์ดโฮลเดอร์ 1 ชิ้น (แบบใดก็ได้), พวงกุญแจตุ๊กตา ZOA รุ่นพิเศษเฉพาะ CASETiFY 1 ชิ้น, เคสพาสปอร์ต ZOA 1 ชิ้น, กระเป๋าอเนกประสงค์ ZOA 1 ชิ้น และกระเป๋าเดินทางแบบพับได้ ZO&FRIENDS 1 ชิ้น จะได้รับส่วนลดราคาเซ็ต และของขวัญ ซึ่งมีจำนวนจำกัดและมอบให้แก่ลูกค้าตามลำดับก่อน-หลังขนกว่าจะหมด
คอลแลปคอลเล็กชัน ZO&FRIENDS x CASETiFY เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ เวลา 15.00 น. บนเว็บไซต์ CASETiFY.com และที่ร้านค้าทั่วโลก รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียทางการ ได้แก่ Instagram, Facebook, TikTok และ X (Twitter)