เซเลบรุ่นใหม่สร้างสรรค์แบรนด์จิวเวลรีไทย ดีไซน์โดนใจคนดังระดับโลก!?

ด้วยความสามารถของคนไทย ผนวกกับความประณีตละเอียดอ่อน ทำให้ แบรนด์เครื่องประดับสัญชาติไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก ได้รับความนิยมจากเหล่าสาวกจิวเวลรี ที่ก่อนนี้เคยให้การยอมรับและมั่นใจกับแบรนด์หรูจากต่างประเทศเท่านั้น แต่เมื่อได้สัมผัสฝีมือคนไทยต่างก็ตกหลุมรัก วันนี้ เซเลบออนไลน์ขอนำเสนอแบรนด์เครื่องประดับของไทย ที่คนไทยออกแบบผลงานของตนเองได้อย่างน่าภาคภูมิใจ จนเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่
เริ่มที่ “Sarran” แบรนด์เครื่องประดับสัญชาติไทยแท้ของ “เอก-ศรัณญ อยู่คงดี” นักออกแบบจิวเวลรีที่ผสานความทันสมัยกับศิลปะไว้ด้วยกันอย่างโดดเด่น อวดเอกลักษณ์ความเป็นไทยจนดังไกลไปทั่วโลก คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย แถมผลงาน “กรรเจียกทรงกิ่งพุดซ้อนสีเงินแซมทอง” ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล ศิลปินไทยระดับโลก ยังเคยนำมาใส่ใน MV เพลง LALISA จนสร้างความฮือฮามาแล้ว อีกทั้ง อลิเชีย คีส์ ยังเคยนำต่างหูอุบะดอกรักใส่ในงานคอนเสิร์ตเปิดไอคอนสยาม
ต่อที่ “Ananta Jewelry” โดยทายาทรุ่นที่ 2 “วิน-ธนันชัย กนกวลีวงศ์” พลิกโฉมภาพลักษณ์ของเครื่องประดับเพชร จากธุรกิจครอบครัวให้กลายเป็นแบรนด์ร่วมสมัย ที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างมาก สร้างธุรกิจร้านเพชร ‘อนันทา จิวเวลรี’ ให้เข้าถึงง่าย ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การเป็น Upscaled Diamond Boutique ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพชรในระดับสากล
ส่วน “NUJ COLLECTIVE” ก่อตั้งโดยดีไซเนอร์ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น “ณีรนุช วงศ์วาสิน” นักออกแบบจิวเวลรีจากนิวยอร์ก นำเสนอผลงานเครื่องประดับคริสตัลที่มีความร่วมสมัยจนเป็นที่ยอมรับ แถมยังมีการนำหินธรรมชาติที่เน้นพลังบวกและความหมายลึกซึ้ง มาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ออกมาได้อย่างเรียบหรูดูคลาสสิก สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน
ด้าน “PACHAREE” โดยดีไซเนอร์สาวสวย “โซฟี่-ปาจรีย์ ซูเมอร์ส-โรเจอร์” ที่ครอบครัวทำธุรกิจอัญมณี จึงสนใจในมุกและหินสีธรรมชาติ นำมารังสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์จนเป็นที่ยอมรับระดับโลก โดยเฉพาะ รูปทรงออร์แกนิกที่ไม่สมบูรณ์แบบ แต่มีเสน่ห์เฉพาะตัว แถมซีรีส์ดัง The White Lotus ยังเลือกใช้ให้เข้ากับตัวละครหลากหลายสไตล์อีกด้วย
มาถึง “Valichain” ของอินฟลูฯ ชื่อดังในวงการบิวตี้ “วาเลนไทน์-กรกนก วรรณกิจ” ซึ่งผันตัวมาสร้างแบรนด์ของตัวเองที่มีจุดเด่นคือ ไม่ลอก ไม่ดำ กันน้ำ เหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่าย ใช้วัสดุเกรดทางการแพทย์คุณภาพดีมีความทนทาน แถมยังมีดีไซน์เรียบหรูในราคาที่เข้าถึงได้
สำหรับ “Haus of Jewelry” ก่อตั้งโดยแฟชั่นไอคอนสาวเก่ง “อิง-ยลวารี สัตยนาวิน” เพราะความรักและสะสมเครื่องประดับมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เธอเริ่มทำแบรนด์ของตนเองเรื่อยมา จนเป็นที่ยอมรับกับดีไซน์ที่ร่วมสมัยมีเอกลักษณ์ เป็นตัวของตัวเอง มาพร้อมกับวัสดุคุณภาพสูง เช่น เงินแท้ 925 ชุบทอง 14k หรือ 18k และผลิตด้วยช่างทองฝีมือไทย ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยหลากแบบหลายสไตล์ มิกซ์แอนด์แมตช์ได้อย่างไม่น่าเบื่อ
อีกหนึ่งแบรนด์จิวเวลรีสัญชาติไทยแท้ “PATTARAPHAN” ของ “นก-ภัทรพรรณ สาลีรัฐวิภาค” ลูกสาวฝาแฝดของ พีระพันธ์ และสุนงค์ (โทณวณิก) สาลีรัฐวิภาค ซึ่งจบด้านการออกแบบจาก Pratt Institute ในนิวยอร์ก แบรนด์ของเธอจะมีดีไซน์ที่ร่วมสมัยผสานความเรียบง่าย สะท้อนถึงความดั้งเดิมกับความทันสมัย ใช้วัสดุคุณภาพสูง อย่าง เงินสเตอร์ลิงค์ ทองคำแท้ และอัญมณีธรรมชาติ แถมคนดังระดับโลก อย่าง จีจี้ และเบลล่า ฮาดิด ยังเคยหยิบมาใส่อีกด้วย
สุดท้ายที่ แบรนด์จิวเวลรีไทยซึ่งเน้นความหรูหรา “CHAVANA” สร้างสรรค์อย่างประณีต โดย ศุภรินทุ์ ชวนะเวสน์ ทายาทรุ่นที่ 4 ของตระกูลผู้ก่อตั้งร้านเครื่องประดับ เมี้ยนเต็ก (Mian Teck) ในปี ค.ศ. 1914 และพัฒนามาเป็น Chavana ในปี 2014 สานต่อมรดกงานฝีมือเครื่องประดับชั้นสูงจากรุ่นสู่รุ่น เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง และการออกแบบที่ร่วมสมัย ผสานความคลาสสิกอย่างกลมกลืน เปรียบเสมือนสมบัติชิ้นงามอันเลอค่า