xs
xsm
sm
md
lg

ออร่าเด่นขาวผ่อง! "เอล แฟนนิง" สะกดทุกสายตาในลุคทองเหลว บนพรมแดง Critics Choice Awards 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอล แฟนนิง เปิดฤดูกาลอวอร์ดปี 2026 อย่างงดงาม ด้วยเดรสสีทองเมทัลลิกคอเว้าลึก ออร่าขาวผ่องสะท้อนแสงแฟลชทุกทิศ ขณะเข้าร่วมงาน Critics Choice Awards ครั้งที่ 31 ในฐานะผู้เข้าชิงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ Sentimental Value

นักแสดงสาวปรากฏตัวในลุคหรูหราด้วยชุดราตรีสีทองเหลวคอเว้าดรามาติก ผมปล่อยลอนอ่อน ๆ เสริมเครื่องประดับเพชรจาก Cartier ให้ภาพรวมดูสง่างามและร่วมสมัย แฟนนิงเคยเผยว่าเธอถึงกับร้องไห้เมื่ออ่านบท และเฝ้ารอโอกาสร่วมงานกับผู้กำกับ โจอาคิม เทรียร์​ หลังประทับใจผลงาน The Worst Person in the World อย่างมาก

เธอยังเล่าถึงตัวละคร “ราเชล” นักแสดงชาวอเมริกันที่หลงทางในอาชีพ แม้มีชื่อเสียงแต่ยังแสวงหาความหมายที่ลึกกว่า—ความรู้สึกที่เธอเชื่อมโยงได้โดยตรง พร้อมย้ำแนวคิดการเลือกงานที่เปิดกว้าง กล้าลองทุกบทบาท หากเรื่องราวแข็งแรงและซื่อสัตย์ต่ออารมณ์














ออร่าเด่นขาวผ่อง! "เอล แฟนนิง" สะกดทุกสายตาในลุคทองเหลว บนพรมแดง Critics Choice Awards 2026
ออร่าเด่นขาวผ่อง! "เอล แฟนนิง" สะกดทุกสายตาในลุคทองเหลว บนพรมแดง Critics Choice Awards 2026
ออร่าเด่นขาวผ่อง! "เอล แฟนนิง" สะกดทุกสายตาในลุคทองเหลว บนพรมแดง Critics Choice Awards 2026
ออร่าเด่นขาวผ่อง! "เอล แฟนนิง" สะกดทุกสายตาในลุคทองเหลว บนพรมแดง Critics Choice Awards 2026
ออร่าเด่นขาวผ่อง! "เอล แฟนนิง" สะกดทุกสายตาในลุคทองเหลว บนพรมแดง Critics Choice Awards 2026
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น