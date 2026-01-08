ออร่าเด่นขาวผ่อง! "เอล แฟนนิง" สะกดทุกสายตาในลุคทองเหลว บนพรมแดง Critics Choice Awards 2026

เอล แฟนนิง เปิดฤดูกาลอวอร์ดปี 2026 อย่างงดงาม ด้วยเดรสสีทองเมทัลลิกคอเว้าลึก ออร่าขาวผ่องสะท้อนแสงแฟลชทุกทิศ ขณะเข้าร่วมงาน Critics Choice Awards ครั้งที่ 31 ในฐานะผู้เข้าชิงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ Sentimental Value
นักแสดงสาวปรากฏตัวในลุคหรูหราด้วยชุดราตรีสีทองเหลวคอเว้าดรามาติก ผมปล่อยลอนอ่อน ๆ เสริมเครื่องประดับเพชรจาก Cartier ให้ภาพรวมดูสง่างามและร่วมสมัย แฟนนิงเคยเผยว่าเธอถึงกับร้องไห้เมื่ออ่านบท และเฝ้ารอโอกาสร่วมงานกับผู้กำกับ โจอาคิม เทรียร์ หลังประทับใจผลงาน The Worst Person in the World อย่างมาก
เธอยังเล่าถึงตัวละคร “ราเชล” นักแสดงชาวอเมริกันที่หลงทางในอาชีพ แม้มีชื่อเสียงแต่ยังแสวงหาความหมายที่ลึกกว่า—ความรู้สึกที่เธอเชื่อมโยงได้โดยตรง พร้อมย้ำแนวคิดการเลือกงานที่เปิดกว้าง กล้าลองทุกบทบาท หากเรื่องราวแข็งแรงและซื่อสัตย์ต่ออารมณ์