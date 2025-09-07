ร้องช่วย! สาวออทิสติก 16 ปี ถูกช่างหลังคาหื่นข่มขืน ผ่านมา 5 เดือนคดีไม่คืบ อ้าง ตร.เจ้าของคดีป่วยบ่อย

สุรินทร์- สาวออทิสติกวัย 16 ปี ชาวเมืองลีง อ.จอมพระ สุรินทร์ ถูกช่างซ่อมหลังคาหื่นข่มขืนคาบ้าน ผ่านมา 5 เดือนคดีไม่คืบ ผู้ก่อเหตุยังลอยนวลเดินผ่านหน้าบ้านไปมา เหยื่อและครอบครัวต้องอยู่อย่างหวาดผวา วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องช่วยเหลือ เผยญาติไปตามคดีโรงพักเงียบเป็นป่าช้าไม่มีตร.อยู่แม้แต่รายเดียว ต้องรอก่อนโผล่มา 1 นาย อ้างคดีล่าช้าเหตุร้อยเวรเจ้าของคดีป่วยบ่อย
วันนี้ ( 7 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากญาติว่า หลานสาวตนเอง อายุ 16 ปี ซึ่งพิการเป็นผู้ป่วยโรคออทิสติก ถูกช่างซ่อมบ้านข่มขืนกระทำชำเราภายในบ้าน เกิดเหตุเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 17:00 น และ ได้แจ้งความเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ที่สถานีตำรวจภูธร (สภ.) เมืองลีง ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ พร้อมพาหลานสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล พบคราบอสุจิและมีร่องรอยการข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศจริง แต่จนถึงขณะนี้ผ่านมาเกือบ 5 เดือน คดีไม่มีความคืบหน้า ผู้ก่อเหตุยังลอยนวล เดินผ่านหน้าบ้านไปมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จากนั้นทีมข่าวจึงได้ลงพื้นที่เกิดเหตุ บ้านหมู่ที่ 4 บ้านกรูด ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พบกับ น.ส.สุชาดา อายุ 33 ปี ซึ่ง เป็นน้า ของ น.ส. กันยรัตน์ (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี ผู้ถูกข่มขืน
น.ส.สุชาดา น้าของผู้เสียหาย เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า วันที่ 20 เมษายน 2568 ตนได้ไปทำงานตามปรกติ และได้จ้าง นายปราโมทย์ อายุ 48 ปี มามุงหลังคาภายในบ้าน จากนั้น นางสมใจ อายุ 61 ปี ผู้ดูแลหลานสาว ได้ไปซื้อของข้างนอกบ้าน ปล่อยให้นายปราโมทย์ทำงานซ่อมหลังคาบ้าน และ หลานสาว อยู่ในบ้านด้วย
หลังจากนั้นเวลา 17.00 น โดยประมาณ ได้กลับมาที่บ้านพบว่า หลานสาว นั่งอยู่บริเวณหลังบ้านตรงห้องครัว ถูกถอดกางเกงท่อนล่าง เสื้อยกทรงถูกยกขึ้น และบริเวณอวัยวะเพศมีคราบอสุจิ จึงได้พาหลานไปแจ้งความ ในช่วงเช้าวันที่ 21 เม.ย. พร้อมกับพาหลานไปตรวจร่างกาย ที่โรงพยาบาลผลปรากฏว่า มีการล่วงละเมิดทางเพศจริง จึงได้ส่งผลตรวจให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงนะวันนี้คดียังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
ส่วนผู้ก่อเหตุก็ยังลอยนวลเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้าน จึงทำให้ครอบครัวและผู้เสียหาย ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวง หวาดกลัว จึงขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายโดยเร็ว
หลังจากนั้นทีมข่าวและญาติ ของน้องที่ถูกกระทำได้เดินทางไปที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองลีง เพื่อสอบถามความคืบหน้าคดีกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ไม่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บนสถานีตำรวจเลย จนรอสักพักถึงจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมา 1 นาย พร้อมกับประสานให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนมา แต่ไม่พบร้อยเวร ผู้รับเรื่องแจ้งความคดีดังกล่าวเพราะป่วยไม่สบาย
จึงได้สอบถามกับเจ้าพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีว่า ทำไมเวลาผ่านมานานหลายเดือนแล้วแต่คดีไม่คืบหน้า ทั้งๆที่มีหลักฐานที่ชัดเจน รู้ตัวผู้กระทำ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งกับทางญาติและทีมข่าวว่า ร้อยเวรเจ้าของคดีคนดังกล่าวเป็นคนที่ไม่สบายบ่อย เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะเกิดเหตุตั้งแต่เดือนเมษายนมาจนถึงวันนี้ถือว่านานแล้ว ไม่ทราบเหมือนกันว่า ไปติดขัดอยู่ตรงไหน แต่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมกับบอกว่า หากมีการมาข่มขู่หรือกระทำการใดๆ ก็ตามให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที