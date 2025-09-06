หนุ่มร้องถูกชายอ้างเป็น ตร.ขับเบนซ์จี้ท้าย ก่อนจอดลงมาทำร้าย ผ่านมากว่า 1 เดือนคดีไม่คืบ

หนุ่มพนักงานบริษัทวัย 36 ปี ร้องทีมงานเพจสายไหมต้องรอด กลังถูกชายอ้างเป็น ตร.ขับเบนซ์ไล่จี้ท้าย ก่อนลงมาทำร้ายคิ้วแตกเย็บ 5 เข็ม แจ้งความผ่านมากว่า 1 เดือนคดีไม่คืบ
วันนี้ (6 ก.ย.) ที่ศูนย์ประสานงาน เพจสายไหมต้องรอด นายณัฐพล อายุ 36 ปี ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นพนักงานบริษัท เข้ามาร้องขอความช่วยเหลือกับทางทีมงานเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกชายอ้างเป็นตำรวจขับรถเบนซ์จี้ ลงมาทำร้ายร่างกาย เหตุเกิดบริเวณถนนเลี่ยงเมืองขาเข้าชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา
ผู้เสียหายเปิดเผยว่า ช่วงเกิดเหตุเขาขับรถเก๋ง กลับบ้านหลังเลิกงาน จอดรถรอสัญญาณไฟตรงสี่แยก เมื่อไฟเขียวขับออกมาอยู่เลนขวา มีรถเบนซ์ขับมาจี้ท้ายรถเขา จนมาถึงถนนสุขุมวิท-ชลบุรี มุ่งหน้าบางแสน คู่กรณีขับรถจี้ท้ายหลายครั้ง ก่อนจะจอดรถและมีปากเสียงกันคู่กรณี ได้หยิบกระเป๋าผู้เสียหายจากรถ ก่อนท้าทายให้ขับรถตามมา โดยอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจ จนกระทั่งจอดรถเจรจาอีกครั้ง ก่อนจะถูกชายคนดังกล่าวทำร้ายร่างกาย ด้วยการใช้มือข้างที่มีแหวนที่นิ้วต่อยทำให้ผู้เสียหายบาดเจ็บคิ้วขวา ก่อนจะขับรถหลบหนี
ต่อมา ผู้เสียหายไปแจ้งความที่ สภ.เสม็ด ผ่านมากว่า 1 เดือน คดียังไม่คืบหน้า อีกทั้ง ยังเห็นรถเบนซ์คู่กรณียังถูกผู้หญิงนำมาขับในพื้นที่หลังเกิดเหตุหลายครั้ง แต่ที่กังวล เนื่องจาก การที่รถคันดังกล่าว จดทะเบียนผู้ครอบครองในนามบริษัท แต่ทำไมตำรวจกลับ อ้างว่า ไม่สามารถติดตามได้ จึงเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้ผู้เสียหายมีอาการเหมือนคนเมา โดยผลตรวจร่างกายแพทย์ระบุ ผู้เสียหายมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณหางคิ้วขวาเย็บ 5 เข็มและบาดแผลถลอกลำคอด้านซ้าย
ด้านนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด กล่าวว่า จากหลักฐานทั้งหมดคดีไม่น่าจะล่าช้า ซึ่งผู้เสียหายมีความกังวลในส่วนผู้ครอบครองรถ เนื่องจากคดีดังกล่าวไม่มีความสลับซับซ้อน พยานหลักฐานชัดเจน ตนจะประสานไปที่ สภ.เสม็ดให้เร่งดำเนินการ ซึ่งล่าสุดสายไหมต้องรอด ได้มีการประสานไปยังพ.ต.ท.สุรเชษฐ เอนกศรี รองผกก. ป้องกันและปราบปราม สภ.เสม็ด โดยจะเร่งประสานพนักงานสอบสวนติดตามคดีต่อไป