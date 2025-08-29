ญี่ปุ่นอนุญาตขายยาคุมฉุกเฉินไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ทุกวัย

ญี่ปุ่นไฟเขียวขายยาคุมฉุกเฉินไม่ต้องใบสั่งแพทย์ทุกเพศทุกวัย! กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นอนุมัติขายยาคุมฉุกเฉินโดยไม่จำกัดอายุและไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง หญิงต้องรับประทานยาต่อหน้าเภสัชกร หวังปกป้องสิทธิสตรีและลดการทำแท้ง
โตเกียว.(29 ส.ค.) - กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นกล่าวว่า การขายยาคุมกำเนิดฉุกเฉินแบบไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์จะไม่ถูกจำกัดอายุหรือต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
แผนการดังกล่าวได้รับการอนุมัติในการประชุมพรรคเสรีประชาธิปไตยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา รอย่างไรก็ตาม ได้ระบุว่าผู้หญิงต้องรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินต่อหน้าเภสัชกร
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการกำลังพิจารณาอนุญาตให้จำหน่ายยาคุมกำเนิดฉุกเฉินได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ท่ามกลางเสียงเรียกร้องที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิสตรี ได้มีการทดลองจำหน่ายยาคุมกำเนิดแบบไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์สำหรับผู้หญิงอายุ 16 ปีขึ้นไปในร้านขายยาที่ได้รับเลือกทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ก่อนหน้านี้ ผู้หญิงในญี่ปุ่น รวมถึงเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศ ต้องไปคลินิกหรือโรงพยาบาลเพื่อรับยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
เมื่อรับประทานยาคุมกำเนิดภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่าการเข้าถึงยาคุมกำเนิดได้ง่ายขึ้นภายในญี่ปุ่น จะช่วยให้เหยื่อที่ถูกข่มขืนได้รับการปกป้องที่สำคัญหลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ขณะเดียวกันก็อาจช่วยลดความจำเป็นในการทำแท้งได้อีกด้วย