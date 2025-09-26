ยกระดับ “ไทยไฟน์จิวเวลรี่” เดอมอนด์ เตรียมขยายสู่เวทีโลก

บนเวทีแห่งความหรูหราและแรงบันดาลใจระดับนานาชาติ “เดอมอนด์” แบรนด์ไฟน์จิวเวลรี่สัญชาติไทย ผู้สืบทอดงานวิจิตรหัตถศิลป์มากว่า 33 ปี เผยโฉมเครื่องประดับผลงานสร้างสรรค์ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ Crafted in Thai, Globally Inspired ตอกย้ำภาพลักษณ์ในฐานะ Thai Global Fine Jewelry House ที่พร้อมพาเสน่ห์แห่งความประณีตของช่างฝีมือไทยสู่สายตาทั่วโลก
นับเป็นความภูมิใจของ “อุตสาหกรรมอัญมณีไทย” พลังซอฟต์พาวเวอร์ที่เติบโต ตอกย้ำจุดยืนไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอัญมณี และเครื่องประดับโลก ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่ได้รับการผลักดันจากทุกภาคส่วน ทั้งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP), สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (GIT) ถือเป็นงานแฟร์ระดับโลกที่จัดขึ้น เพื่อให้ทุกประเทศได้เข้าร่วมแสดงศักยภาพ ความก้าวหน้า ผลงานของตนสู่เวทีการจับมือคู่ค้า และพันธมิตรทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน
หนึ่งในไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตาภายในงาน คือดีไซน์บูทของ เดอมอนด์ ณ บริเวณ Prestige Zone ซึ่งนำเสนอแนวคิดการออกแบบแบบ 360 องศา ถ่ายทอดตัวตนในฐานะ Thai Global Fine Jewelry House ได้อย่างลึกซึ้ง และน่าประทับใจเริ่มต้นที่บริเวณฟาซาด ส่องประกายความอบอุ่นผ่านแสงทองของ สตาร์โมทิฟ สัญลักษณ์ประจำเฮาส์แบรนด์ที่สืบทอดมากว่า 33 ปี สะท้อนออกไปทั่วบริเวณภายในงาน ดังแสงทองแห่งการต้อนรับแขกผู้มาเยือนไว้อย่างสง่างามและเปี่ยมไว้ด้วยความหมาย เชื่อมต่อมิติการออกแบบผ่านชั้นบรรยากาศของพื้นที่ด้วย ผ้าม่านทอพลิ้วไหว สร้างความรู้สึกโปร่ง โล่ง สอดประสานพื้นที่กับความว่างเปล่าไว้ได้อย่างกลมกลืน เปรียบดังบทกวีแห่งสถาปัตย์ที่ผสานความสงบและความเคลื่อนไหวเอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เชิดชูงานสานหัตถศิลป์ท้องถิ่นจากผนังไม้สาน ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นองค์ประกอบ ถ่ายทอดกลิ่นอายงานหัตถกรรมไทยเดิม เสมือนบ้านที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสะท้อนความอบอุ่นและความพิถีพิถันในรายละเอียด
โอบล้อมพื้นที่การจัดงาน ด้วยมวลหมู่ดอกไม้นานาพรรณ ไล่เฉดสีเอาไว้อย่างประณีตรอบบริเวณตลอดพื้นที่แบบ 360 องศา เพิ่มมิติแห่งความเรืองรองและชีวิตชีวา สื่อถึงความสมดุลของสีสัน และความคิดสร้างสรรค์ของทีมงาน เดอมอนด์ ทุกคนที่ร่วมเนรมิตบรรยากาศภายในงานให้กลายเป็นพื้นที่แห่งศิลปะ เครื่องประดับ และวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ส่งมอบประสบการณ์การเยี่ยมชมที่ตราตรึง ทั้งต่อชาวไทยและผู้มาเยือนจากทั่วโลก ให้ทุกก้าวย่างในดีไซน์บูทของ เดอมอนด์ คือการสัมผัสถึงมรดกแห่งงาน อัญมณณีวิจิตรศิลป์ ของชาติไว้อย่างแท้จริง
ด้วยนัยยะการออกแบบดีไซน์บูทในครั้งนี้ ล้วนมีศูนย์กลางอยู่ที่ความพอดีและความแม่นยำ จึงก่อให้เกิดเป็นผลงานอันโดดเด่นที่มีเอกลักษณ์ ที่ผ่านขั้นตอนการออกสำรวจและความเข้าใจ ท่ามกลางผู้คนยังคงออกเดินทางและค้นหาความแตกต่าง แต่ยังแสดงออกถึงความเป็นตัวตนไว้อย่างชัดเจน ตลอดระยะเวลาการจัดแสดงเครื่องประดับ เดอมอนด์ จึงร่วมถ่ายทอดผลงานผ่าน “ความสมดุล” อันเป็นนิยามการรังสรรค์ชิ้นงานโดยช่างฝีมือชั้นครู ที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศแห่ง “คราฟต์แมนชิป” ขั้นสูง สื่อถึงมรดกภูมิปัญญาแห่งงานหัตถศิลป์ ที่ได้รับการถ่ายทอดคุณค่าพร้อมร่วมรักษาประเพณีการผลิตของช่างฝีมือจาก “รุ่นสู่รุ่น” ไว้อย่างงดงาม แสดงออกถึงศักยภาพของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
กว่าตลอด 3 ทศวรรศ ที่ผ่านมา “เดอมอนด์” ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงส่งออก “สินค้า” หากแต่ส่งออก “คุณค่า” ของเครื่องประดับเพชร ในฐานะแบรนด์ไทยที่สร้างความไว้วางใจบนเวทีนานาชาติ สร้างรายได้ อาชีพ และความภาคภูมิใจให้ช่างฝีมือไทย พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมให้เปล่งประกายสู่สายตาชาวโลกไว้อย่างสง่างาม