“เบลล่า ฮาดิด“ เผยสภาพป่วยหนักโรค Lyme เป็นทั้งบ้านยกเว้น “จีจี้”

ทำเอาส่งกำลังใจให้นางแบบสาวชื่อดัง “เบลลา ฮาดิด” กันยกใหญ่หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพรักษาตัวขณะอยู่ในโรงพยาบาล ล่าสุด “โยลันดา” แม่แท้ๆ ออกมาเผยครอบครัวป่วยโรค Lyme
เบลล่า ฮาดิด นางแบบสาวชื่อดังได้เผยภาพการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ภาพตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล พร้อมกับถุงน้ำเกลือและหน้ากากออกซิเจน ผ่านทางอินสตาแกรมของเธอเมื่อวันพุธที่ 17 กันยายน ในภาพบางภาพ เบลล่ามีน้ำตาคลอเบ้า ขณะที่ศีรษะของเธอถูกคลุมด้วยผ้า
เธอเขียนแคปชันว่า "ฉันขอโทษ ฉันพลาดการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเลย รักนะทุกคน"
แม้เธอจะไม่ได้บอกถึงอาการป่วยของเธออย่างละเอียด แต่ โยลันดา ฮาดิด ผู้เป็นแม่ ก็ได้เอ่ยถึงการวินิจฉัยโรคไลม์ของเธอ โดยเขียนแสดงความคิดเห็นว่า “นักรบโรคไลม์”
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ระบุว่า โรคไลม์เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่สามารถแพร่กระจายผ่านการถูกเห็บกวางกัด หากไม่ได้รับการรักษา การติดเชื้ออาจแพร่กระจายไปยังข้อต่อ หัวใจ และระบบประสาท
จีจี้ ฮาดิด พี่สาวของ เบลล่า ก็ส่งคำอวยพรให้กับ เบลล่าเช่นกัน โดยระบุว่า “ฉันรักเธอ! หวังว่า [เธอ] จะแข็งแรงดีอย่างที่ควรจะเป็นในเร็วๆ นี้!!!!!!”
เบลลา ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคไลม์ตั้งแต่ปี 2012 รวมถึง โยลันดา แม่ของเธอ และ อันวาร์ น้องชายของเธอด้วย ขณะที่ จีจี้ พี่สาวคนโตรอดพ้นจากโรคดังกล่าว
เมื่อปี 2023 เบลล่า ก็เคยออกมาเปิดเผยว่าเธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากต่อสู้กับ "โรคไลม์ ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง การติดเชื้อร่วม และเป็นความทุกข์ทรมานที่มองไม่เห็นนี้มานานเกือบ 15 ปี"
โรคไลม์ มักพบบ่อยทางฝั่งยุโรปและอเมริกา โดยเฉพาะกับผู้ที่รักการเดินป่าและอยู่กับธรรมชาติ ซึ่งอาจถูกเห็บกวางกัดได้
ก่อนหน้านี้นักร้องสาว อาฟริล ลาวีน ก็เคยทนทุกข์กับโรคนี้มานาน โดยใช้เวลานานถึง 3 ปีกว่าจะพบว่าตนเองป่วยด้วยโรคไลม์ และพักรักษาตัวยาวนาน นอกจากนั้นยังมี จัสติน บีเบอร์ รวมถึง จัสติน ทิมเบอร์เลก ก็เพิ่งออกมาเผยว่าตนเองป่วยด้วยโรคนี้เช่นกัน