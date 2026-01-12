xs
“ม.ล. อรดิศ สนิทวงศ์” นำทีมเด็กน้อย สนุกกับโลกเรียนรู้สุดล้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผนึกกำลัง MELAND-World Leading Indoor Theme Park ผ่านโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เชิญนักเรียนจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ราชานุกูล มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ มาร่วมเปิดประสบการณ์ความสนุกในอาณาจักรสวนสนุกสุดมหัศจรรย์ระดับโลกของ MELAND ณ ชั้น 5 สยามพารากอน


สนุกไปกับเครื่องเล่นในร่มที่มีความแปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้มีอิสระในการเล่นและเรียนรู้ผ่านโซนกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบอย่างเหมาะสม และยังได้สัมผัสประสบการณ์ศิลปะ Immersive Art รวมถึงสนุกสุดจินตนาการไปกับกิจกรรม Interactive ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม ซึ่งช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ พัฒนา และสนุกสนานไปพร้อมกัน ทั้งยังมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน

















