สยามพิวรรธน์ ผนึกกำลัง MELAND จัดงานวันเด็ก Citizen of Love by Siam Piwat เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ล้ำจินตนาการ

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ เดินหน้าสานต่อปณิธานการขับเคลื่อนธุรกิจที่อำนวยประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชน และสังคม ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส เพื่อการเติบโตของทุกคน (Well-growing Platform) ผ่านโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat ผนึกกำลังพันธมิตร MELAND – World Leading Indoor Theme Park สวนสนุกในร่มชั้นนำระดับโลก แห่งใหม่ล่าสุด ณ สยามพารากอน ร่วมกันมอบโอกาสให้แก่เด็กๆ ได้มาเปิดประสบการณ์ความสนุก และสร้างรอยยิ้ม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ด้วยปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานและแบ่งปันความรัก มอบโอกาส ความเท่าเทียมและความสุขให้กับทุกคน สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2569 กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ได้เชิญนักเรียนจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ราชานุกูล มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ มาร่วมเปิดประสบการณ์ความสนุกในอาณาจักรสวนสนุกสุดมหัศจรรย์ระดับโลกของ MELAND ณ ชั้น 5 สยามพารากอน ซึ่งถูกเนรมิตให้เป็นอาณาจักรแห่งการเรียนรู้ครบวงจร พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ของ “เอ็ดดูเทนเมนต์” ล้ำสมัย ก้าวข้ามขีดจำกัดสวนสนุกแบบเดิม ภายในประกอบด้วย 7 โซนธีมสุดตระการตา และ กว่า 500 กิจกรรมเสมือนจริง ที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นหา และสนุกสนานไปพร้อมกัน อย่างไร้ขีดจำกัด
ทั้งนี้น้องๆ หนูๆ จะได้สนุกไปกับเครื่องเล่นในร่มที่มีความแปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้มีอิสระในการเล่นและเรียนรู้ผ่านโซนกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบอย่างเหมาะสม และยังได้สัมผัสประสบการณ์ศิลปะ Immersive Art รวมถึงสนุกสุดจินตนาการไปกับกิจกรรม Interactive ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม ซึ่งช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ พัฒนา และสนุกสนานไปพร้อมกัน
นอกจากนั้นกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat ยังมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนจากทั้ง 4 โรงเรียน เพื่อส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มๆ ให้กับเด็กๆ เนื่องในวันเด็กชาติแห่งอีกด้วย
สำหรับโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat คือหนึ่งในความมุ่งมั่นของสยามพิวรรธน์ที่เดินหน้าสานต่อปณิธานการขับเคลื่อนธุรกิจ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการให้โอกาส ความเท่าเทียมและการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จ อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติสืบไป