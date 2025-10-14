สยามพิวรรธน์ชวนวิ่งการกุศล ช่วยยูนิเซฟประเทศไทย

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ สานต่อโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat ผนึกกำลังพันธมิตร นำโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร บางกอกไพรด์ และ Drag Bangkok จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล “Citizen of Love : Born to Run 2026 United for Change” มอบรายได้จากการจัดงานทั้งหมด ช่วยเหลือเด็กๆ ในประเทศไทย ผ่านองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม เปิดกว้าง ด้วยแนวทางอันยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างคุณค่าจากหัวใจ” โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม และประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการ ณ SCBX Next Stage ชั้น 4 สยามพารากอน โดยมี อาชวันต์ กงกะนันทน์ รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. พร้อมด้วย ธณพร ตันติยานนท์ กก.ผจก.กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ONESIAM วาดดาว-อรรณว์ ชุมาพร ประธานและผู้ก่อตั้ง บจก.นฤมิตไพรด์ และภัทร เลิศสุกิตติพงศา กก.บจก.เยลโล่ แชนแนล อีกทั้งผู้สนับสนุน อย่าง Fitness First Virgin Active Canon และโรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมงาน
พร้อมด้วย ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร ร่วมวิ่งบนลู่กับคณะผู้บริหาร เพื่อเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ นอกจากนั้น ยังมี ศิลปินจาก Tia 51 อาทิ กฤษฎิ์ งามธนกิจจา ภพ-ปองภพ สำราญชัยกร เอ็นเจ-ดีพร้อม สุนทรสิทธิโสภา และโชค-โชคดี โตใหญ่ ร่วมสร้างสีสันในงาน งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 18 ม.ค. 69 ณ สยามพารากอน เปิดรับสมัครทาง https://thai.fit/c/BTR2026 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ONESIAM และ THAIFIT